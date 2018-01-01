Пожежу на військових складах біля Ічні загасили
Сьогодні, 03:06
Поодинокі вибухи на складах боєприпасів біля Ічні спостерігаються, але пожежу вдалося повністю ліквідувати.
Про це повідомили у прес-службі Міноборони.
«Станом на 21.00, залишаються поодинокі вибухи на двох тліючих майданчиках з періодичністю 1-2 вибухи на годину, які не несуть загрози населеним пунктам, розташованим поблизу арсеналу», – йдеться у повідомленні.
Підрозділи ЗСУ та ДСНС продовжують ліквідацію осередків задимлення та тління.
Також здійснюється зачистка території від вибухонебезпечних предметів.
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Про це повідомили у прес-службі Міноборони.
«Станом на 21.00, залишаються поодинокі вибухи на двох тліючих майданчиках з періодичністю 1-2 вибухи на годину, які не несуть загрози населеним пунктам, розташованим поблизу арсеналу», – йдеться у повідомленні.
Підрозділи ЗСУ та ДСНС продовжують ліквідацію осередків задимлення та тління.
Також здійснюється зачистка території від вибухонебезпечних предметів.
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