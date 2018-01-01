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Пожежу на військових складах біля Ічні загасили

Пожежу на військових складах біля Ічні загасили
Поодинокі вибухи на складах боєприпасів біля Ічні спостерігаються, але пожежу вдалося повністю ліквідувати.

Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

«Станом на 21.00, залишаються поодинокі вибухи на двох тліючих майданчиках з періодичністю 1-2 вибухи на годину, які не несуть загрози населеним пунктам, розташованим поблизу арсеналу», – йдеться у повідомленні.

Підрозділи ЗСУ та ДСНС продовжують ліквідацію осередків задимлення та тління.

Також здійснюється зачистка території від вибухонебезпечних предметів.


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Теги: пожежа, Ічня
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