Пожежу на військових складах біля Ічні загасили

складах боєприпасів біля Ічні спостерігаються, але пожежу вдалося повністю ліквідувати.



Про це повідомили у прес-службі Міноборони.



«Станом на 21.00, залишаються поодинокі вибухи на двох тліючих майданчиках з періодичністю 1-2 вибухи на годину, які не несуть загрози населеним пунктам, розташованим поблизу арсеналу», – йдеться у повідомленні.



Підрозділи ЗСУ та ДСНС продовжують ліквідацію осередків задимлення та тління.



Також здійснюється зачистка території від вибухонебезпечних предметів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поодинокі вибухи на, але пожежу вдалося повністю ліквідувати.Про це повідомили у прес-службі Міноборони.«Станом на 21.00, залишаються поодинокі вибухи на двох тліючих майданчиках з періодичністю 1-2 вибухи на годину, які не несуть загрози населеним пунктам, розташованим поблизу арсеналу», – йдеться у повідомленні.Підрозділи ЗСУ та ДСНС продовжують ліквідацію осередків задимлення та тління.Також здійснюється зачистка території від вибухонебезпечних предметів.

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