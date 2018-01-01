Доба на Донбасі: четверо загиблих, троє поранених

У результаті обстрілу двоє українських військовослужбовців загинули і троє отримали поранення. Ще двоє отримали смертельні поранення в результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої.Протягом минулої доби сепаратисти 28 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, четверо українських військовослужбовців загинули, троє отримали поранення, повідомили в четвер, 11 жовтня, в прес-центрі штабу ООС, - пише Корреспондент.Зазначається, що противник 12 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Сепаратисти вели прицільний вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також прицільний вогонь вів ворожий снайпер.Під ворожі обстріли потрапили позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Степове, Троїцьке, Новолуганське, Травневе, Зайцеве, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське і Широкине.Позиції Об'єднаних сил в районі Кримського, Новотошківського, Травневого, Новолуганського і Красногорівки окупанти обстрілювали з мінометів калібру 120 мм. З мінометів 82-го калібру обстрілювали опорні пункти українських військ біля Кримського, Новотошківського, Новолуганського, Авдіївки, Красногорівки, Гнутового і Лебединського. Захисники Золотого і Гнутового були обстріляні протитанковими ракетами, а захисники Кримського і Травневого - з озброєння бойових машин піхоти.Крім того, по позиціях підрозділів Об'єднаних сил біля Новотошківського вівся вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2. Опорний пункт в районі Гнутового обстрілював ворожий снайпер.За даними розвідки, протягом доби шестеро сепаратистів були знищені і десятеро поранені.З початку доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Гнутове і Широкине з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед українських захисників немає.Нагадаємо, за попередню добу в ООС було зафіксовано 39 обстрілів, один військовий загинув.