Курс валют у Луцьку на 12 жовтня





Євро при купівлі становить -32.008, при продажу - 32.677.



Курс російського рубля: купівля - 0.374, продаж - 0.434.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.058, продаж - 7.620.

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