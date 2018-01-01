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Одну з вулиць Луцька хочуть назвати на честь Левка Лук’яненка

Одну з вулиць Луцька хочуть назвати на честь Левка Лук’яненка
Одну з вулиць Луцька хочуть назвати на честь відомого українського політичного та громадського діяча Левка Лук’яненка.

Про це йшлося у п’ятницю, 12 жовтня, під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць.

Депутат Микола Федік розповів, що нардеп Ірина Констанкевич попросила перейменувати одну з вулиць на честь радянського дисидента, борця за незалежність України Левка Лук’яненка. До того ж, відповідне звернення напрацювали під час віче, приуроченого до 90-річчя з дня народження Левка Лук’яненка.

«Це людина-легенда, людина-борець. Окремі міста, наприклад, Львів і Тернопіль, призначили звання «почесного» Левку Лук’ненку. Чи не найбільше досягнення Лук’яненка – він був автором "Акта проголошення незалежності України". Луцьк повинен мати вулицю з ім‘ям такої людини», - наголосила помічниця нардепа. Також попросили, аби ця вулиця не була на околиці.

Натомість представниця Інституту національної пам’яті Леся Бондарук відзначила, що багато людей живуть у спальних районах і потрібно перейменувати вулиці там також.

Відтак, у місті "підберуть" вулицю, яку потрібно перейменувати і назвуть на честь Левка Лук'яненка.

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Теги: Ірина Констанкевич, Левко Лук'яненко, Луцьк, перейменування вулиць
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