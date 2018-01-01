Одну з вулиць Луцька хочуть назвати на честь Левка Лук’яненка

Одну з вулиць Луцька хочуть назвати на честь відомого українського політичного та громадського діяча Левка Лук’яненка.Про це йшлося у п’ятницю, 12 жовтня, під час засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць.Депутатрозповів, що нардеппопросила перейменувати одну з вулиць на честь радянського дисидента, борця за незалежність України Левка Лук’яненка. До того ж, відповідне звернення напрацювали під час віче, приуроченого до 90-річчя з дня народження Левка Лук’яненка.«Це людина-легенда, людина-борець. Окремі міста, наприклад, Львів і Тернопіль, призначили звання «почесного» Левку Лук’ненку. Чи не найбільше досягнення Лук’яненка – він був автором "Акта проголошення незалежності України". Луцьк повинен мати вулицю з ім‘ям такої людини», - наголосила помічниця нардепа. Також попросили, аби ця вулиця не була на околиці.Натомість представниця Інституту національної пам’ятівідзначила, що багато людей живуть у спальних районах і потрібно перейменувати вулиці там також.Відтак, у місті "підберуть" вулицю, яку потрібно перейменувати і назвуть на честь Левка Лук'яненка.