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Лучани не хочуть платити за проїзд у маршрутках 7 гривень

Лучани не хочуть платити за проїзд у маршрутках 7 гривень
Лучани просять не підвищувати вартості проїзду у маршрутках до 7 гривень.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

"Якщо ви проти підвищення вартості проїзду у маршрутках Луцька до 7 грн - голосуйте!", - зазначає автор петиції Товстанюк Федір Володимирович.

Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1178

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Теги: вартість, маршрутки
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