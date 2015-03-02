Лучани не хочуть платити за проїзд у маршрутках 7 гривень
Сьогодні, 11:10
Лучани просять не підвищувати вартості проїзду у маршрутках до 7 гривень.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
"Якщо ви проти підвищення вартості проїзду у маршрутках Луцька до 7 грн - голосуйте!", - зазначає автор петиції Товстанюк Федір Володимирович.
Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1178
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Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
"Якщо ви проти підвищення вартості проїзду у маршрутках Луцька до 7 грн - голосуйте!", - зазначає автор петиції Товстанюк Федір Володимирович.
Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1178
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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