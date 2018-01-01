Чи буде тепло: синоптик спрогнозувала погоду на наступний тиждень

13-14 жовтня Україною пройде антициклон, високий атмосферний тиск, нічні тумани.На українців очікує денне сонце, нічна прохолода, денне тепло і чудова комфортна погода, - розповіла синоптикПокрови, День захисників України та субота завтрашня подарують нам +14+19 градусів, на Заході та Півдні +17+22 градуси.У Києві завтра без опадів. 14 жовтня - також сонячно. Вночі +6+9 градусів, вдень +15+17 градусів.І так ще побуде практично весь наступний тиждень."Атмосфера аж така прихильна до нас) Працюйте, гуляйте, милуйтеся і цінуйте. Осінь працює і відпочиває красиво", - каже синоптик.