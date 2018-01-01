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Чи буде тепло: синоптик спрогнозувала погоду на наступний тиждень

Чи буде тепло: синоптик спрогнозувала погоду на наступний тиждень
13-14 жовтня Україною пройде антициклон, високий атмосферний тиск, нічні тумани.

На українців очікує денне сонце, нічна прохолода, денне тепло і чудова комфортна погода, - розповіла синоптик Наталка Діденко.

Покрови, День захисників України та субота завтрашня подарують нам +14+19 градусів, на Заході та Півдні +17+22 градуси.

У Києві завтра без опадів. 14 жовтня - також сонячно. Вночі +6+9 градусів, вдень +15+17 градусів.

І так ще побуде практично весь наступний тиждень.

"Атмосфера аж така прихильна до нас) Працюйте, гуляйте, милуйтеся і цінуйте. Осінь працює і відпочиває красиво", - каже синоптик.

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Теги: погода, прогноз
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