Смаколики та дитячі малюнки: бійцям на передову везуть передачу з Волині





Продукти харчування, засоби гігієни, взуття, дитячі малюнки та інші необхідні речі відправили в автомобілі, який передадуть для потреб бійців, - пише



Волонтер Олександр Мазурок придбав черговий автомобіль, який отримає один із батальйонів 14-ї ОМБр. УАЗ-452 “таблетка”, заповнений необхідними продуктами, 11-го жовтня поїхав на передову. Розвідники, у яких практично немає на чому їздити, отримають такий подарунок до Дня захисника.



На День незалежності України під час урочистостей збирали кошти на автомобіль. Олександр своїми силами, силами небайдужих людей, з підтримки підприємців придбав та відремонтував стару машину швидкої допомоги.



З початку війни Олександр Мазурок веде свою волонтерську діяльність і продовжує і надалі це робити. Він розповів про тих, хто долучився до передачі допомоги. За його словами, зараз таких людей дуже мало.



“Допомогли придбати та відремонтувати “таблетку” друзі, знайомі, гарні люди. Правда лишилося ще 20 тисяч віддати. Та вже розвідники матимуть новий автомобіль, бо один їм підірвали сепаратисти, інший також поламаний.



Хочеться дуже подякувати тим, хто лишається небайдужим та долучається до збору речей, продуктів. Хлопці цінують це, повірте, і потребують підтримки”, – говорить Мазурок.



Допомогу везуть від шкіл Нововолинська (№1, №3, №7, гімназія, ліцей), Благодатного (№8) та села Будятичі. Найбільше радують бійців дитячі малюнки, наліпки та листи.



ГО “Незламні нововолинці”, головою якої є батько загиблого “кіборга” Володимир Демчук, нововолинський музей, де 11-го жовтня відкрили постійно діючу виставку, присвячену війні на Сході, також передали допомогу.



У Нововолинському центрі ПТО наліпили 40 5-ти літрових відер вареників для святкової вечері для військових.



Разом із новим автомобілем, Олександр Мазурок загрузив і власний бус передачами та передав їх військовим, які обороняють нашу державу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні Дня захисника України з Нововолинська повезли допомогу в зону бойових дій на Сході.Продукти харчування, засоби гігієни, взуття, дитячі малюнки та інші необхідні речі відправили в автомобілі, який передадуть для потреб бійців, - пише БУГ. Волонтерпридбав черговий автомобіль, який отримає один із батальйонів 14-ї ОМБр. УАЗ-452 “таблетка”, заповнений необхідними продуктами, 11-го жовтня поїхав на передову. Розвідники, у яких практично немає на чому їздити, отримають такий подарунок до Дня захисника.На День незалежності України під час урочистостей збирали кошти на автомобіль. Олександр своїми силами, силами небайдужих людей, з підтримки підприємців придбав та відремонтував стару машину швидкої допомоги.З початку війни Олександр Мазурок веде свою волонтерську діяльність і продовжує і надалі це робити. Він розповів про тих, хто долучився до передачі допомоги. За його словами, зараз таких людей дуже мало.“Допомогли придбати та відремонтувати “таблетку” друзі, знайомі, гарні люди. Правда лишилося ще 20 тисяч віддати. Та вже розвідники матимуть новий автомобіль, бо один їм підірвали сепаратисти, інший також поламаний.Хочеться дуже подякувати тим, хто лишається небайдужим та долучається до збору речей, продуктів. Хлопці цінують це, повірте, і потребують підтримки”, – говорить Мазурок.Допомогу везуть від шкіл Нововолинська (№1, №3, №7, гімназія, ліцей), Благодатного (№8) та села Будятичі. Найбільше радують бійців дитячі малюнки, наліпки та листи.ГО “Незламні нововолинці”, головою якої є батько загиблого “кіборга” Володимир Демчук, нововолинський музей, де 11-го жовтня відкрили постійно діючу виставку, присвячену війні на Сході, також передали допомогу.У Нововолинському центрі ПТО наліпили 40 5-ти літрових відер вареників для святкової вечері для військових.Разом із новим автомобілем, Олександр Мазурок загрузив і власний бус передачами та передав їх військовим, які обороняють нашу державу.

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