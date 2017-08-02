Волинські студенти зворушливо привітали декана
Сьогодні, 12:42
Студенти підготували зворушливе привітання із днем народження для декана факультету філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Юрія Громика.
Відео вони опублікували на сторінці факультету у соціальній мережі Facebook.
«З днем народження, Юрію Васильовичу! З любов'ю, Ваші студенти», - йдеться в дописі до відео.
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Відео вони опублікували на сторінці факультету у соціальній мережі Facebook.
«З днем народження, Юрію Васильовичу! З любов'ю, Ваші студенти», - йдеться в дописі до відео.
ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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