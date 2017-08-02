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Волинські студенти зворушливо привітали декана

Волинські студенти зворушливо привітали декана
Студенти підготували зворушливе привітання із днем народження для декана факультету філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Юрія Громика.

Відео вони опублікували на сторінці факультету у соціальній мережі Facebook.

«З днем народження, Юрію Васильовичу! З любов'ю, Ваші студенти», - йдеться в дописі до відео.

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Теги: студенти, Луцьк
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