Волинські студенти зворушливо привітали декана

Юрія Громика.



Відео вони опублікували на сторінці факультету у соціальній мережі Facebook.



«З днем народження, Юрію Васильовичу! З любов'ю, Ваші студенти», - йдеться в дописі до відео.



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