Аварія під Луцьком: авто розлетілися у різні боки. ФОТО. ВІДЕО





Про це передають



За словами очевидців, дорогу не поділили BMW 5 серії та Renault Megane. Від удару автівки розлетілися по різні частини дороги.



Очевидці кажуть, відстань від автівками - близько 200 метрів. Ймовірно, удар був дуже сильний.







На місці аварії наразі працює патрульна поліція Волині. Інформації про постраждалих поки немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварія за участю двох автомобілів трапилася сьогодні, 14 жовтня, у селі Струмівка неподалік Луцька.Про це передають Волинські Новини За словами очевидців, дорогу не поділили BMW 5 серії та Renault Megane. Від удару автівки розлетілися по різні частини дороги.Очевидці кажуть, відстань від автівками - близько 200 метрів. Ймовірно, удар був дуже сильний.На місці аварії наразі працює патрульна поліція Волині. Інформації про постраждалих поки немає.

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