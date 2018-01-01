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Аварія під Луцьком: авто розлетілися у різні боки. ФОТО. ВІДЕО

Аварія під Луцьком: авто розлетілися у різні боки. ФОТО. ВІДЕО
Аварія за участю двох автомобілів трапилася сьогодні, 14 жовтня, у селі Струмівка неподалік Луцька.

Про це передають Волинські Новини.

За словами очевидців, дорогу не поділили BMW 5 серії та Renault Megane. Від удару автівки розлетілися по різні частини дороги.

Очевидці кажуть, відстань від автівками - близько 200 метрів. Ймовірно, удар був дуже сильний.



На місці аварії наразі працює патрульна поліція Волині. Інформації про постраждалих поки немає.


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Теги: ДТП, Волинь
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