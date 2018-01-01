Нова українська школа, інсулін та місцеві ініціативи: у Луцьку поділять бюджетні гроші
Сьогодні, 15:16
У Луцьку планують внести зміни до бюджету міста.
Про це йшлося у вівторок, 16 жовтня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що Луцьк отримав 1,6 мільйона гривень субвенції з обласного бюджету.
600 тисяч гривень спрямують на Нову українську школу, 490 тисяч – на ліки хворим на діабет, 583 тисячі – на реалізацію проектів обласного конкурсу місцевих ініціатив.
Ще 100 тисяч гривень субвенції підуть на надання допомоги сім'ї загиблого під Іловайськом атовця Юрія Лавренчука.
137 тисяч гривень перерозподілять ЦНАПу на оплату послуг газопостачання, 216 тисяч гривень – на оплату праці з нарахуваннями для вечірньої школи та 1 159 200 гривень – для працівників навчально-реабілітаційному центру.
Остаточне рішення ухвалять у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
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Про це йшлося у вівторок, 16 жовтня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що Луцьк отримав 1,6 мільйона гривень субвенції з обласного бюджету.
600 тисяч гривень спрямують на Нову українську школу, 490 тисяч – на ліки хворим на діабет, 583 тисячі – на реалізацію проектів обласного конкурсу місцевих ініціатив.
Ще 100 тисяч гривень субвенції підуть на надання допомоги сім'ї загиблого під Іловайськом атовця Юрія Лавренчука.
137 тисяч гривень перерозподілять ЦНАПу на оплату послуг газопостачання, 216 тисяч гривень – на оплату праці з нарахуваннями для вечірньої школи та 1 159 200 гривень – для працівників навчально-реабілітаційному центру.
Остаточне рішення ухвалять у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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