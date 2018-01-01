Нова українська школа, інсулін та місцеві ініціативи: у Луцьку поділять бюджетні гроші

У Луцьку планують внести зміни до бюджету міста.Про це йшлося у вівторок, 16 жовтня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що Луцьк отримав 1,6 мільйона гривень субвенції з обласного бюджету.600 тисяч гривень спрямують на Нову українську школу, 490 тисяч – на ліки хворим на діабет, 583 тисячі – на реалізацію проектів обласного конкурсу місцевих ініціатив.Ще 100 тисяч гривень субвенції підуть на надання допомоги сім'ї загиблого під Іловайськом атовця137 тисяч гривень перерозподілять ЦНАПу на оплату послуг газопостачання, 216 тисяч гривень – на оплату праці з нарахуваннями для вечірньої школи та 1 159 200 гривень – для працівників навчально-реабілітаційному центру.Остаточне рішення ухвалять у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.