Вже понад половина лучан підписали декларації з лікарем
16 жовтень, 22:57
У Луцьку вже майже 121 тисяча пацієнтів підписали декларації з лікарями.
Про це інформує Вголос.
Нагадаємо, що кампанія щодо укладання декларацій із лікарями, які надають первинну медичну допомогу, стартувала 1 квітня і завершиться 1 січня 2019 року.
Станом на 10 жовтня 2018-го в Луцьку підписали 120 995 декларацій. Це становить 56 % від загальної кількості пацієнтів.
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Про це інформує Вголос.
Нагадаємо, що кампанія щодо укладання декларацій із лікарями, які надають первинну медичну допомогу, стартувала 1 квітня і завершиться 1 січня 2019 року.
Станом на 10 жовтня 2018-го в Луцьку підписали 120 995 декларацій. Це становить 56 % від загальної кількості пацієнтів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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