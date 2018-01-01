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Вже понад половина лучан підписали декларації з лікарем

Вже понад половина лучан підписали декларації з лікарем
У Луцьку вже майже 121 тисяча пацієнтів підписали декларації з лікарями.

Про це інформує Вголос.

Нагадаємо, що кампанія щодо укладання декларацій із лікарями, які надають первинну медичну допомогу, стартувала 1 квітня і завершиться 1 січня 2019 року.

Станом на 10 жовтня 2018-го в Луцьку підписали 120 995 декларацій. Це становить 56 % від загальної кількості пацієнтів.



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Теги: лікар, Волинь
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