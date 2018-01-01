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На Волині горіли 7 гектарів торфовищ

На Волині горіли 7 гектарів торфовищ
У Маневицькому районі на Волині виникла пожежа на 7 гектарах торфовищ.

Про це у Facebook написав голова РДА Андрій Линдюк.

«Щойно мав екстрену робочу зустріч із заступником начальника Управління ДСНС України у Волинській області Віктором Милостивим та в.о. керівника Маневицького районного відділу Віталієм Курдельчуком, з якими обговорили ситуацію щодо ситуації, яка склалась в Прилісненській ОТГ, зокрема, загоряння торфовищ на площі близько 7 га», - зазначив Линдюк.

Він заявив, що керівництво ОТГ самоусунулось не тільки від гасіння пожежі, а й навіть не поінформували про проблему.

«Завдяки професійним діям працівників ДСНС і Маневицького лісгоспу ситуація контрольована. Тому вже на ранок викликав всіх керівників, яких залучимо до гасіння пожежі і скликаю районну комісію ТЕБ і НС, щоб в терміновому порядку виділяти кошти резервного фонду районного бюджету», - додав глава РДА.

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Теги: пожежа, Волинь
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