На Волині горіли 7 гектарів торфовищ
Сьогодні, 23:36
У Маневицькому районі на Волині виникла пожежа на 7 гектарах торфовищ.
Про це у Facebook написав голова РДА Андрій Линдюк.
«Щойно мав екстрену робочу зустріч із заступником начальника Управління ДСНС України у Волинській області Віктором Милостивим та в.о. керівника Маневицького районного відділу Віталієм Курдельчуком, з якими обговорили ситуацію щодо ситуації, яка склалась в Прилісненській ОТГ, зокрема, загоряння торфовищ на площі близько 7 га», - зазначив Линдюк.
Він заявив, що керівництво ОТГ самоусунулось не тільки від гасіння пожежі, а й навіть не поінформували про проблему.
«Завдяки професійним діям працівників ДСНС і Маневицького лісгоспу ситуація контрольована. Тому вже на ранок викликав всіх керівників, яких залучимо до гасіння пожежі і скликаю районну комісію ТЕБ і НС, щоб в терміновому порядку виділяти кошти резервного фонду районного бюджету», - додав глава РДА.
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Про це у Facebook написав голова РДА Андрій Линдюк.
«Щойно мав екстрену робочу зустріч із заступником начальника Управління ДСНС України у Волинській області Віктором Милостивим та в.о. керівника Маневицького районного відділу Віталієм Курдельчуком, з якими обговорили ситуацію щодо ситуації, яка склалась в Прилісненській ОТГ, зокрема, загоряння торфовищ на площі близько 7 га», - зазначив Линдюк.
Він заявив, що керівництво ОТГ самоусунулось не тільки від гасіння пожежі, а й навіть не поінформували про проблему.
«Завдяки професійним діям працівників ДСНС і Маневицького лісгоспу ситуація контрольована. Тому вже на ранок викликав всіх керівників, яких залучимо до гасіння пожежі і скликаю районну комісію ТЕБ і НС, щоб в терміновому порядку виділяти кошти резервного фонду районного бюджету», - додав глава РДА.
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