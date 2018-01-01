Волинян просять не ходити в ліс, щоб не потрапити під кулі
Сьогодні, 10:21
З метою підготовки персоналу відділу прикордонної служби «Дольськ» проводять навчальні стрільби зі стрілецької зброї.
У відділі прикордонної служби просять жителів Любешівського району утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 кілометрів від південно-східної околиці селища, - пише Район.Любешів.
Тренування триватимуть протягом 16-18 жовтня 2018 року – в період з 10.00 до 17.00.
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У відділі прикордонної служби просять жителів Любешівського району утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 кілометрів від південно-східної околиці селища, - пише Район.Любешів.
Тренування триватимуть протягом 16-18 жовтня 2018 року – в період з 10.00 до 17.00.
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