На Волинь суне похолодання
Сьогодні, 12:12
Західні області України цими вихідними накриє суттєве похолодання.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"20-21 жовтня в Україну почне заходити холодніша повітряна маса. Оцей метеорологічний рахат-лукум скоро закінчиться. Тому спочатку на заході, а потім у більшості областей України денна температура повітря знизиться впродовж суботи-неділі до +9+13 градусів. У суботу втримає ще високу, до +20+23 градусів, температуру повітря південь та південний схід. У неділю, коли скрізь буде +9+12, на півдні та сході ще побуде +12+16 градусів", - йдеться у дописі.
Як зазначила Діденко, вихідними з'являться нарешті перші несміливі дощики.
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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"20-21 жовтня в Україну почне заходити холодніша повітряна маса. Оцей метеорологічний рахат-лукум скоро закінчиться. Тому спочатку на заході, а потім у більшості областей України денна температура повітря знизиться впродовж суботи-неділі до +9+13 градусів. У суботу втримає ще високу, до +20+23 градусів, температуру повітря південь та південний схід. У неділю, коли скрізь буде +9+12, на півдні та сході ще побуде +12+16 градусів", - йдеться у дописі.
Як зазначила Діденко, вихідними з'являться нарешті перші несміливі дощики.
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