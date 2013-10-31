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У Керчі стався вибух в коледжі: 10 загиблих. ВІДЕО

У Керчі стався вибух в коледжі: 10 загиблих. ВІДЕО
На території окупованого Криму, в місті Керч прогримів вибух в політехнічному коледжі. Говорять про 10 загиблих.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на телеграм-канал Mash.

"У Керчі загинули 10 осіб через вибух газу в політехнічному коледжі. Ще 50 людей постраждали" - йдеться в повідомленні.

Інформацію про вибухи в навчальному закладі та постраждалих підтверджують також місцеві мешканці в соцмережах.



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Теги: вибух, коледж, Крим
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