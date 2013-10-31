У Керчі стався вибух в коледжі: 10 загиблих. ВІДЕО





Про це повідомляє



"У Керчі загинули 10 осіб через вибух газу в політехнічному коледжі. Ще 50 людей постраждали" - йдеться в повідомленні.



Інформацію про вибухи в навчальному закладі та постраждалих підтверджують також місцеві мешканці в соцмережах.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території окупованого Криму, в місті Керч прогримів вибух в політехнічному коледжі. Говорять про 10 загиблих.Про це повідомляє ТСН з посиланням на телеграм-канал Mash."У Керчі загинули 10 осіб через вибух газу в політехнічному коледжі. Ще 50 людей постраждали" - йдеться в повідомленні.Інформацію про вибухи в навчальному закладі та постраждалих підтверджують також місцеві мешканці в соцмережах.

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