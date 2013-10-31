У Керчі стався вибух в коледжі: 10 загиблих. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
На території окупованого Криму, в місті Керч прогримів вибух в політехнічному коледжі. Говорять про 10 загиблих.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на телеграм-канал Mash.
"У Керчі загинули 10 осіб через вибух газу в політехнічному коледжі. Ще 50 людей постраждали" - йдеться в повідомленні.
Інформацію про вибухи в навчальному закладі та постраждалих підтверджують також місцеві мешканці в соцмережах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на телеграм-канал Mash.
"У Керчі загинули 10 осіб через вибух газу в політехнічному коледжі. Ще 50 людей постраждали" - йдеться в повідомленні.
Інформацію про вибухи в навчальному закладі та постраждалих підтверджують також місцеві мешканці в соцмережах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У мережі з'явились моторошні фото дівчини, яка екстремально зависає на багатоповерхівці
Сьогодні, 13:42
У Керчі стався вибух в коледжі: 10 загиблих. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
Лучан просять «скинутися» на реанімобіль для військових
Сьогодні, 12:59
Halloween у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 12:41