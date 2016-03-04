«Ми витрусимо з держави гроші для пенсіонерів та ветеранів», – Олег Ляшко у Луцьку*

Керівник парламентської фракції «Радикальної партії» у Верховній Раді, нардепу рамках робочого візиту відвідав Луцький геріатричний пансіонат.Відбулася зустріч у середу, 17 жовтня.Політик приділяє особливу увагу людям похилого віку і вже не перший рік допомагає геріатричному пансіонату. Зокрема, за підтримки «Радикальної партії Олега Ляшка» у закладі відремонтували пральню та харчоблок, які лідер «радикалів» оглянув під час візиту.Директор геріатричного пансіонатурозповіла, що потребує утеплення корпус закладу, де мешкають лежачі хворі та візочники. У приміщенні близько 50 кімнат, де проживає понад сотня волинян. На роботи необхідно відшукати 3 мільйони гривень.Нардеп пообіцяв сприяти у вирішенні цього питання і домогтися виділення коштів за рахунок соцеконому.«Для нас дуже важливо, аби ви працювали в хороших умовах, а ветерани мали достойну підтримку і гідно зустрічали старість», - звернувся Олег Ляшко до працівників пансіонату.За його словами, наразі українців найбільше турбує підвищення заробітної плати. Тож команда «радикалів» вимагає при внесенні змін до держбюджету закласти «мінімалку» у 6 тисяч гривень, а не 3 тисячі. Якщо зросте мінімальна заробітна плата, підвищиться і пенсія. Несправедливо, коли люди працюють усе життя, а у підсумку отримують лише 1500 гривень, вважає Ляшко.«Мені важливо, щоб роботяги за свою роботу отримували достойну зарплату. Не кажу, що це багато, але краще, ніж 3200 гривень. Я хочу, щоб наші діти в Україні працювали, а не їхали за кордон у пошуках кращої долі», - відзначив лідер «Радикальної партії».Олег Ляшко каже, що зараз влада фактично знущається з пенсіонерів, адже належним чином не фінансує заклади для ветеранів, виплачує жалюгідні пенсії, постійно підвищує тарифи на «комуналку».«Про людей праці забули. Кожен хоче бути президентом, депутатом чи міністром. Мої головні завдання – повернути молодь із заробітків, щоб в Україні підвищили зарплати і пенсії, навести порядок в країні, створення нових робочих місць. Ні один інвестор не вкладе тут гроші, коли буде анархія і безлад», - наголосив він.Також Олег Ляшко відстоює питання землі. Нещодавно за наполяганням політика Рада розпочала внесення змін до Конституції, якими лідер «Радикальної партії» пропонує зробити основою аграрного устрою фермерське господарство, що допоможе врятувати село.«Треба у кожному селі відновити тваринництво, аби наші діти бачили корів не на картинці у музеї. Це робочі місця для села, це розвиток села, розвиток промислового потенціалу. Я не дозволю торгувати землею і дешевою робочою силою. Ми витрусимо з держави гроші для пенсіонерів та ветеранів. Той. Хто їх не підтримує, ні про молодь, ні про батьків, ні про кого дбати не буде. Сьогодні місія нашої команди – відбудувати Україну», - зауважив нардеп.Окрім того, команда «радикалів» вимагає повернути субсидії 3 мільйонам українців, на яких таким чином вирішили зекономити.«Уряд і влада економлять та грабують людей, щоб виконати вимоги Міжнародного валютного фонду. Краще менше треба і контрабандою займатися, тоді гроші будуть на все необхідне», - мовив політик.Мешканці Луцького геріатричного пансіонату підтримали палку промову Олега Ляшка оплесками та подякували за візит.