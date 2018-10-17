Підвищення тарифів на газ для населення перенесли
Сьогодні, 02:55
Кабмін продовжив дію спеціальних зобов’язань для «Нафтогазу» про пільгові умови продажу газу облгазам і теплокомуненерго до 27 жовтня.
Про це повідомляють Факти ICTV.
За словами прес-секретаря прем’єр-міністра Василя Рябчука, це означає, що до 27 жовтня ціни газ дня населення підвищуватися не будуть.
«Продовжили дію спеціальних зобов’язань до 27 жовтня», – сказав він.
Раніше повідомлялося, що підвищення тарифів на газ планується після 18 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють Факти ICTV.
За словами прес-секретаря прем’єр-міністра Василя Рябчука, це означає, що до 27 жовтня ціни газ дня населення підвищуватися не будуть.
«Продовжили дію спеціальних зобов’язань до 27 жовтня», – сказав він.
Раніше повідомлялося, що підвищення тарифів на газ планується після 18 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Підвищення тарифів на газ для населення перенесли
Сьогодні, 02:55
Мешканці прилеглих сіл створили «смог» над Луцьком
Сьогодні, 00:24
18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На гасіння масштабної пожежі на торфовищі залучили спецтехніку з Луцька
17 жовтень, 23:38