Підвищення тарифів на газ для населення перенесли





Про це повідомляють



За словами прес-секретаря прем’єр-міністра Василя Рябчука, це означає, що до 27 жовтня ціни газ дня населення підвищуватися не будуть.



«Продовжили дію спеціальних зобов’язань до 27 жовтня», – сказав він.



Раніше повідомлялося, що підвищення тарифів на газ планується після 18 жовтня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін продовжив дію спеціальних зобов’язань для «Нафтогазу» про пільгові умови продажу газу облгазам і теплокомуненерго до 27 жовтня.Про це повідомляють Факти ICTV За словами прес-секретаря прем’єр-міністра, це означає, що до 27 жовтня ціни газ дня населення підвищуватися не будуть.«Продовжили дію спеціальних зобов’язань до 27 жовтня», – сказав він.Раніше повідомлялося, що підвищення тарифів на газ планується після 18 жовтня.

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