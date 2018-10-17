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Підвищення тарифів на газ для населення перенесли

Підвищення тарифів на газ для населення перенесли
Кабмін продовжив дію спеціальних зобов’язань для «Нафтогазу» про пільгові умови продажу газу облгазам і теплокомуненерго до 27 жовтня.

Про це повідомляють Факти ICTV.

За словами прес-секретаря прем’єр-міністра Василя Рябчука, це означає, що до 27 жовтня ціни газ дня населення підвищуватися не будуть.

«Продовжили дію спеціальних зобов’язань до 27 жовтня», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що підвищення тарифів на газ планується після 18 жовтня.


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Теги: газ
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