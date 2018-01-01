Чоловік, який видавав себе за соцпрацівника, пограбував волинянку
Сьогодні, 12:17
У Маневицькому районі пограбували пенсіонерку.
До поліції 17 жовтня звернулася 83-річна жінка. Пенсіонерка розповіла, що до її будинку прийшов невідомий чоловік і, назвавшись працівником соціальної служби, відкрито заволодів її коштами в сумі 7 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці встановили транспортний засіб на якому пересувався зловмисник. Автомобіль за лічені години затримати на території Житомирської області.
Правоохоронці встановили, що пограбування скоїв 50-річний житель Дніпропетровської області. Правопорушника доставили у Маневицький відділ поліції. Викрадені гроші вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Мова йде про грабіж. Санкція статті, зокрема, передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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До поліції 17 жовтня звернулася 83-річна жінка. Пенсіонерка розповіла, що до її будинку прийшов невідомий чоловік і, назвавшись працівником соціальної служби, відкрито заволодів її коштами в сумі 7 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці встановили транспортний засіб на якому пересувався зловмисник. Автомобіль за лічені години затримати на території Житомирської області.
Правоохоронці встановили, що пограбування скоїв 50-річний житель Дніпропетровської області. Правопорушника доставили у Маневицький відділ поліції. Викрадені гроші вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Мова йде про грабіж. Санкція статті, зокрема, передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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