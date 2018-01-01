Чоловік, який видавав себе за соцпрацівника, пограбував волинянку

У Маневицькому районі пограбували пенсіонерку.До поліції 17 жовтня звернулася 83-річна жінка. Пенсіонерка розповіла, що до її будинку прийшов невідомий чоловік і, назвавшись працівником соціальної служби, відкрито заволодів її коштами в сумі 7 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.Правоохоронці встановили транспортний засіб на якому пересувався зловмисник. Автомобіль за лічені години затримати на території Житомирської області.Правоохоронці встановили, що пограбування скоїв 50-річний житель Дніпропетровської області. Правопорушника доставили у Маневицький відділ поліції. Викрадені гроші вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Мова йде про грабіж. Санкція статті, зокрема, передбачає до чотирьох років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.