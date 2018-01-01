вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чоловік, який видавав себе за соцпрацівника, пограбував волинянку

Чоловік, який видавав себе за соцпрацівника, пограбував волинянку
У Маневицькому районі пограбували пенсіонерку.

До поліції 17 жовтня звернулася 83-річна жінка. Пенсіонерка розповіла, що до її будинку прийшов невідомий чоловік і, назвавшись працівником соціальної служби, відкрито заволодів її коштами в сумі 7 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці встановили транспортний засіб на якому пересувався зловмисник. Автомобіль за лічені години затримати на території Житомирської області.

Правоохоронці встановили, що пограбування скоїв 50-річний житель Дніпропетровської області. Правопорушника доставили у Маневицький відділ поліції. Викрадені гроші вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Мова йде про грабіж. Санкція статті, зокрема, передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пограбування, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у чоловіка з кишені витягли дорогий телефон
Сьогодні, 12:49
У Луцьку підприємцю «впаяли» понад 111 тисяч штрафу за неоформленого працівника
Сьогодні, 12:33
Чоловік, який видавав себе за соцпрацівника, пограбував волинянку
Сьогодні, 12:17
Лучанин вилетів з шоу «Король десертів». ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
Рада передала Андріївську церкву Вселенському патріархату
Сьогодні, 12:08
Схожі новини
Чоловіку, який пограбував жінку у луцькому парку, оголосили про підозру Чоловіку, який пограбував жінку у луцькому парку, оголосили про підозру
03 вересень, 12:01
Чоловіку за пограбування «Спорт лото» в центрі Луцька дали «умовно» Чоловіку за пограбування «Спорт лото» в центрі Луцька дали «умовно»
26 червень, 21:51
Як уникнути пограбування: поради волинських патрульних Як уникнути пограбування: поради волинських патрульних
07 червень, 21:43
У селі на Волині банда побила та пограбувала чоловіка У селі на Волині банда побила та пограбувала чоловіка
31 травень, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Львові шукають вибухівку одразу у десятьох будівлях
Сьогодні, 13:41
 0
У лісі поблизу Шацька – купи сміття. ФОТО
Сьогодні, 13:32
 0
Давно забутий Трохимбрід на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 13:14
 0
На Волині відремонтують дороги до відомої туристичної перлини
Сьогодні, 13:06
 0
На Волині у чоловіка з кишені витягли дорогий телефон
Сьогодні, 12:49
 0
Медіа
відео
1/8