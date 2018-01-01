вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Величезне болото: опублікували фото «Бандерштату» 10-річної давнини

Величезне болото: опублікували фото «Бандерштату» 10-річної давнини
Організатори фестивалю «Бандерштат», який вже багато років триває у Луцьку або біля міста, опублікували незвичні світлини 10-річної давнини.

Фото опублікували на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.

На світлинах видно, що перед сценою утворилося справжнє місиво із болота через дощову погоду у період фестивалю у 2008 році. Серед цього болота на фото "слемляться" "бандерштатівці".

«Бандерштату» не завжди щастило з погодою. У 2008 році перед головною сценою фестивалю, через дощі які не припинялися, утворилося величезне болото. Можливо, хтось тоді був присутній і ще й слемився?», - пишуть автори допису.

Величезне болото: опублікували фото «Бандерштату» 10-річної давнини
Величезне болото: опублікували фото «Бандерштату» 10-річної давнини

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Бандерштат, болото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із оркестром та промовами: як у Луцьку відзначали річницю прикордонного загону
Сьогодні, 00:11
19 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Величезне болото: опублікували фото «Бандерштату» 10-річної давнини
18 жовтень, 23:25
Волинські патрульні з радарами не ховатимуться в кущах
18 жовтень, 23:12
У Волинській ОДА шукатимуть директора департаменту
18 жовтень, 22:33
Схожі новини
Два волинські фестивалі змагаються за престижну «культурну» премію Два волинські фестивалі змагаються за престижну «культурну» премію
02 вересень, 23:11
«Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER* «Кромберг енд Шуберт» + «Бандерштат» = дружба FOREVER*
07 серпень, 11:48
Красивий захід сонця на «Бандерштаті». ФОТО Красивий захід сонця на «Бандерштаті». ФОТО
07 серпень, 00:20
«Бандерштат – це шикарний фестиваль», – соліст гурту «Беz Обмежень» «Бандерштат – це шикарний фестиваль», – соліст гурту «Беz Обмежень»
06 серпень, 18:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Із оркестром та промовами: як у Луцьку відзначали річницю прикордонного загону
Сьогодні, 00:11
 0
19 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Величезне болото: опублікували фото «Бандерштату» 10-річної давнини
18 жовтень, 23:25
 0
Волинські патрульні з радарами не ховатимуться в кущах
18 жовтень, 23:12
 0
У Волинській ОДА шукатимуть директора департаменту
18 жовтень, 22:33
 0
Медіа
відео
1/8