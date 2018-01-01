Величезне болото: опублікували фото «Бандерштату» 10-річної давнини





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На світлинах видно, що перед сценою утворилося справжнє місиво із болота через дощову погоду у період фестивалю у 2008 році. Серед цього болота на фото "слемляться" "бандерштатівці".



«Бандерштату» не завжди щастило з погодою. У 2008 році перед головною сценою фестивалю, через дощі які не припинялися, утворилося величезне болото. Можливо, хтось тоді був присутній і ще й слемився?», - пишуть автори допису.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Організатори фестивалю «Бандерштат», який вже багато років триває у Луцьку або біля міста, опублікували незвичні світлини 10-річної давнини.Фото опублікували на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.На світлинах видно, що перед сценою утворилося справжнє місиво із болота через дощову погоду у період фестивалю у 2008 році. Серед цього болота на фото "слемляться" "бандерштатівці".«Бандерштату» не завжди щастило з погодою. У 2008 році перед головною сценою фестивалю, через дощі які не припинялися, утворилося величезне болото. Можливо, хтось тоді був присутній і ще й слемився?», - пишуть автори допису.

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