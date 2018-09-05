Волинський підприємець заплатить понад мільйон за неоформлених працівників
Сьогодні, 09:08
Через дев'ятьох неоформлених працівників волинський підприємець заплатить 1,1 мільйона гривень штрафу.
Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
Протокол про адміністративне правопорушення щодо працедавця, котрий
ігнорував вимоги трудового та податкового законодавства незабаром
розглядатиме суд. В ході проведення позапланової документальної перевірки однієї з волинських охоронних фірм виявили 9 необлікованих найманих працівників.
Зазначимо, що фактичний допуск одного найманого працівника до роботи без трудового договору передбачає штраф 111 690 гривень.
Волинські фіскали спільно з представниками Держпраці також
встановили, що використовуючи працю нелегальних найманих осіб,
працедавець не нарахував і не сплатив до бюджету 44,9 тисячі гривень ПДФО, 34,9 тисячі гривень єдиного внеску і 3,7 тисячі гривень військового збору. За ці допущені порушення працедавцю нараховано ще майже 63 тисячі гривень штрафних санкцій.
Виконуючи вимоги Уряду відповідно до розпорядження від 05.09.2018
№649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» у вересні представники контролюючих органів інформували працедавців про важливість укладення трудових договорів з найманими працівниками.
Разом з тим, в рамках розпорядження Уряду волинські фіскали беруть
участь у комплексі заходів, зокрема контрольно-перевірочного характеру, щодо тих роботодавців, котрі ігнорують вимоги трудового та податкового законодавства в частині оплати праці.
Зокрема, фахівці ДФС встановлюють факти несплати ПДФО, військового
збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та застосовують передбачені штрафні санкції за порушення вимог податкового законодавства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
Протокол про адміністративне правопорушення щодо працедавця, котрий
ігнорував вимоги трудового та податкового законодавства незабаром
розглядатиме суд. В ході проведення позапланової документальної перевірки однієї з волинських охоронних фірм виявили 9 необлікованих найманих працівників.
Зазначимо, що фактичний допуск одного найманого працівника до роботи без трудового договору передбачає штраф 111 690 гривень.
Волинські фіскали спільно з представниками Держпраці також
встановили, що використовуючи працю нелегальних найманих осіб,
працедавець не нарахував і не сплатив до бюджету 44,9 тисячі гривень ПДФО, 34,9 тисячі гривень єдиного внеску і 3,7 тисячі гривень військового збору. За ці допущені порушення працедавцю нараховано ще майже 63 тисячі гривень штрафних санкцій.
Виконуючи вимоги Уряду відповідно до розпорядження від 05.09.2018
№649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» у вересні представники контролюючих органів інформували працедавців про важливість укладення трудових договорів з найманими працівниками.
Разом з тим, в рамках розпорядження Уряду волинські фіскали беруть
участь у комплексі заходів, зокрема контрольно-перевірочного характеру, щодо тих роботодавців, котрі ігнорують вимоги трудового та податкового законодавства в частині оплати праці.
Зокрема, фахівці ДФС встановлюють факти несплати ПДФО, військового
збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та застосовують передбачені штрафні санкції за порушення вимог податкового законодавства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Небезпечна зона: волинян попереджають про авіаційні навчання
Сьогодні, 09:27
Синоптики розповіли, скільки ще протримається тепла погода
Сьогодні, 09:15
Волинський підприємець заплатить понад мільйон за неоформлених працівників
Сьогодні, 09:08
Курс валют у Луцьку на 19 жовтня
Сьогодні, 09:00
Водію, який спричинив смертельну аварію в Луцьку, дали «умовне»
Сьогодні, 08:51