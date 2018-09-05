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Волинський підприємець заплатить понад мільйон за неоформлених працівників

Волинський підприємець заплатить понад мільйон за неоформлених працівників
Через дев'ятьох неоформлених працівників волинський підприємець заплатить 1,1 мільйона гривень штрафу.

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.

Протокол про адміністративне правопорушення щодо працедавця, котрий
ігнорував вимоги трудового та податкового законодавства незабаром
розглядатиме суд. В ході проведення позапланової документальної перевірки однієї з волинських охоронних фірм виявили 9 необлікованих найманих працівників.

Зазначимо, що фактичний допуск одного найманого працівника до роботи без трудового договору передбачає штраф 111 690 гривень.

Волинські фіскали спільно з представниками Держпраці також
встановили, що використовуючи працю нелегальних найманих осіб,
працедавець не нарахував і не сплатив до бюджету 44,9 тисячі гривень ПДФО, 34,9 тисячі гривень єдиного внеску і 3,7 тисячі гривень військового збору. За ці допущені порушення працедавцю нараховано ще майже 63 тисячі гривень штрафних санкцій.

Виконуючи вимоги Уряду відповідно до розпорядження від 05.09.2018
№649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» у вересні представники контролюючих органів інформували працедавців про важливість укладення трудових договорів з найманими працівниками.

Разом з тим, в рамках розпорядження Уряду волинські фіскали беруть
участь у комплексі заходів, зокрема контрольно-перевірочного характеру, щодо тих роботодавців, котрі ігнорують вимоги трудового та податкового законодавства в частині оплати праці.

Зокрема, фахівці ДФС встановлюють факти несплати ПДФО, військового
збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та застосовують передбачені штрафні санкції за порушення вимог податкового законодавства.

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Теги: Волинь, підприємець
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