У «Промені» виступить Jamala*
Сьогодні, 18:18
18 листопада у розважальному центрі «Промінь» виступить Jamala.
Талановита співачка, переможниця Євробачення 2017 та молода мама презентуватиме у Луцьку свій новий альбом «Крила».
Сильний вокал та чуттєві пісні – насолода, яку співачка подарує лучанам на сцені «Променя» вже цієї осені.
Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
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Талановита співачка, переможниця Євробачення 2017 та молода мама презентуватиме у Луцьку свій новий альбом «Крила».
Сильний вокал та чуттєві пісні – насолода, яку співачка подарує лучанам на сцені «Променя» вже цієї осені.
Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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