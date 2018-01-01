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У «Промені» виступить Jamala*

У «Промені» виступить Jamala*
18 листопада у розважальному центрі «Промінь» виступить Jamala.

Талановита співачка, переможниця Євробачення 2017 та молода мама презентуватиме у Луцьку свій новий альбом «Крила».

Сильний вокал та чуттєві пісні – насолода, яку співачка подарує лучанам на сцені «Променя» вже цієї осені.

Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».

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Теги: Промінь
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