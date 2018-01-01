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У Луцьку в пожежі ледь не згорів чоловік

У Луцьку в пожежі ледь не згорів чоловік
У Луцьку під час пожежі врятували людину.

Інцидент трапився 19 жовтня на вулиці Привокзальній - інформує ДСНС у Волинській області.

Так, виклик про пожежу в підвалі 5-ти поверхового житлового будинку надійшов до служби «101» о 10:00.

Вже через 4 хвилини до місця події прибули рятувальники, які на місці пожежі знайшли людину. Потерпілого, а ним виявився 65-річний безхатченко, винесли на свіже повітря та передали в карету швидкої допомоги.

Ліквідували пожежу о 10:10, вогонь знищив матрац, де лежав потерпілий та його речі.

Причина пожежі встановлюється.
У Луцьку в пожежі ледь не згорів чоловік

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Теги: пожежа
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