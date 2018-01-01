У Луцьку в пожежі ледь не згорів чоловік
Сьогодні, 16:35
У Луцьку під час пожежі врятували людину.
Інцидент трапився 19 жовтня на вулиці Привокзальній - інформує ДСНС у Волинській області.
Так, виклик про пожежу в підвалі 5-ти поверхового житлового будинку надійшов до служби «101» о 10:00.
Вже через 4 хвилини до місця події прибули рятувальники, які на місці пожежі знайшли людину. Потерпілого, а ним виявився 65-річний безхатченко, винесли на свіже повітря та передали в карету швидкої допомоги.
Ліквідували пожежу о 10:10, вогонь знищив матрац, де лежав потерпілий та його речі.
Причина пожежі встановлюється.
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Інцидент трапився 19 жовтня на вулиці Привокзальній - інформує ДСНС у Волинській області.
Так, виклик про пожежу в підвалі 5-ти поверхового житлового будинку надійшов до служби «101» о 10:00.
Вже через 4 хвилини до місця події прибули рятувальники, які на місці пожежі знайшли людину. Потерпілого, а ним виявився 65-річний безхатченко, винесли на свіже повітря та передали в карету швидкої допомоги.
Ліквідували пожежу о 10:10, вогонь знищив матрац, де лежав потерпілий та його речі.
Причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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