У Луцьку в пожежі ледь не згорів чоловік

У Луцьку під час пожежі врятували людину.Інцидент трапився 19 жовтня на вулиці Привокзальній - інформує ДСНС у Волинській області.Так, виклик про пожежу в підвалі 5-ти поверхового житлового будинку надійшов до служби «101» о 10:00.Вже через 4 хвилини до місця події прибули рятувальники, які на місці пожежі знайшли людину. Потерпілого, а ним виявився 65-річний безхатченко, винесли на свіже повітря та передали в карету швидкої допомоги.Ліквідували пожежу о 10:10, вогонь знищив матрац, де лежав потерпілий та його речі.Причина пожежі встановлюється.