Двоє волинян потрапили «на гачок» інтернет-шахраїв





Так, 18-го жовтня до поліції звернувся 45-річний чоловік і повідомив, що хотів придбати піч "буржуйку", вартістю понад 9 тисяч гривень. Перерахувавши кошти за товар, “продавці” перестали виходити на зв’язок, - пише



Ще один мешканець Нововолинська хотів придбати на ОЛХ обігрівач та заплатив шахраям 700 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже 10 тисяч гривень жителі Нововолинська перерахували шахраям за нібито покупку товарів через ОЛХ.Так, 18-го жовтня до поліції звернувся 45-річний чоловік і повідомив, що хотів придбати піч "буржуйку", вартістю понад 9 тисяч гривень. Перерахувавши кошти за товар, “продавці” перестали виходити на зв’язок, - пише Буг Ще один мешканець Нововолинська хотів придбати на ОЛХ обігрівач та заплатив шахраям 700 гривень.

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