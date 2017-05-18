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Двоє волинян потрапили «на гачок» інтернет-шахраїв

Двоє волинян потрапили «на гачок» інтернет-шахраїв
Майже 10 тисяч гривень жителі Нововолинська перерахували шахраям за нібито покупку товарів через ОЛХ.

Так, 18-го жовтня до поліції звернувся 45-річний чоловік і повідомив, що хотів придбати піч "буржуйку", вартістю понад 9 тисяч гривень. Перерахувавши кошти за товар, “продавці” перестали виходити на зв’язок, - пише Буг.

Ще один мешканець Нововолинська хотів придбати на ОЛХ обігрівач та заплатив шахраям 700 гривень.

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Теги: Нововолинськ, шахраї, інтернет
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