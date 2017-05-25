Як праска, будинок і млин: у Луцьку презентували унікальну виставку книг. ВІДЕО





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Усі книги рукотворні: в'язані, вирізблені із дерева, вишиті, зроблені у формі праски, будинка чи млина. До читання таких не залишаються байдужими навіть ті, хто ще не вміє читати, каже авторка та власниця колекції Олена Медведєва.



"Хотілося створити колекцію не друкований казок. Спершу вишили одну книгу, другу, а потім стало нецікаво працювати в одній техніці. Тому з'явилися бурштинова, солом'яна...У такий спосіб вони стали народжуватися у різних техніках", - каже майстриня.



Виставку експонуватимуть у музеї приблизно півроку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському краєзнавчому музеї сьогодні презентували колекцію не друкованих книг.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині Усі книги рукотворні: в'язані, вирізблені із дерева, вишиті, зроблені у формі праски, будинка чи млина. До читання таких не залишаються байдужими навіть ті, хто ще не вміє читати, каже авторка та власниця колекції"Хотілося створити колекцію не друкований казок. Спершу вишили одну книгу, другу, а потім стало нецікаво працювати в одній техніці. Тому з'явилися бурштинова, солом'яна...У такий спосіб вони стали народжуватися у різних техніках", - каже майстриня.Виставку експонуватимуть у музеї приблизно півроку.

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