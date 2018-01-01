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У селищі на Волині відгриміло свято вареника. ФОТО

У селищі на Волині відгриміло свято вареника. ФОТО
У селищі Головне Любомльського району влаштували свято «Вареники в сметані, смачні та духмяні».

Про це повідомили на сторінці Головненська Громада у Facebook.

Захід відбувся 21 жовтня.

Усіх бажаючих жителів та гостей селища пригощала варениками.

«Вареники з сиром, вишнею, малиною, м’ясом, побажаннями, картоплею, шкварками, кольорові та ще й зі сметаною – пальці можна облизати!» – йдеться у дописі.

Свято відбулося поблизу місцевого будинку культури.

Це свято не лише зближує людей із сусідніх сіл, але й дає можливість продемонструвати свої здібності й уміння, як це представила Яснівська школа.

Також провели конкурси та забави, пов'язані з варениками та їх поїданням.
У селищі на Волині відгриміло свято вареника. ФОТО
У селищі на Волині відгриміло свято вареника. ФОТО
У селищі на Волині відгриміло свято вареника. ФОТО
У селищі на Волині відгриміло свято вареника. ФОТО
У селищі на Волині відгриміло свято вареника. ФОТО

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Теги: свято, вареники, страва, селище, Головне, Волинь
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