У селищі на Волині відгриміло свято вареника. ФОТО

У селищі Головне Любомльського району влаштували свято «Вареники в сметані, смачні та духмяні».Про це повідомили на сторінці Головненська Громада у Facebook.Захід відбувся 21 жовтня.Усіх бажаючих жителів та гостей селища пригощала варениками.«Вареники з сиром, вишнею, малиною, м’ясом, побажаннями, картоплею, шкварками, кольорові та ще й зі сметаною – пальці можна облизати!» – йдеться у дописі.Свято відбулося поблизу місцевого будинку культури.Це свято не лише зближує людей із сусідніх сіл, але й дає можливість продемонструвати свої здібності й уміння, як це представила Яснівська школа.Також провели конкурси та забави, пов'язані з варениками та їх поїданням.