У селищі на Волині відгриміло свято вареника. ФОТО
Сьогодні, 08:45
У селищі Головне Любомльського району влаштували свято «Вареники в сметані, смачні та духмяні».
Про це повідомили на сторінці Головненська Громада у Facebook.
Захід відбувся 21 жовтня.
Усіх бажаючих жителів та гостей селища пригощала варениками.
«Вареники з сиром, вишнею, малиною, м’ясом, побажаннями, картоплею, шкварками, кольорові та ще й зі сметаною – пальці можна облизати!» – йдеться у дописі.
Свято відбулося поблизу місцевого будинку культури.
Це свято не лише зближує людей із сусідніх сіл, але й дає можливість продемонструвати свої здібності й уміння, як це представила Яснівська школа.
Також провели конкурси та забави, пов'язані з варениками та їх поїданням.
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Про це повідомили на сторінці Головненська Громада у Facebook.
Захід відбувся 21 жовтня.
Усіх бажаючих жителів та гостей селища пригощала варениками.
«Вареники з сиром, вишнею, малиною, м’ясом, побажаннями, картоплею, шкварками, кольорові та ще й зі сметаною – пальці можна облизати!» – йдеться у дописі.
Свято відбулося поблизу місцевого будинку культури.
Це свято не лише зближує людей із сусідніх сіл, але й дає можливість продемонструвати свої здібності й уміння, як це представила Яснівська школа.
Також провели конкурси та забави, пов'язані з варениками та їх поїданням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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