У Луцьку муніципали спіймали чоловіка, який задимів цілу вулицю





Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.



Зазначається, що лучанин, який проживає на вулиці Городецькій, 24, на присадибній ділянці спалював сухостій, а це - заборонено "Правилами благоустрою міста Луцька". Їдкий дим вітер розвіяв цілою вулицею, який вдихали сусіди та перехожі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали склали адмінпротокол на чоловіка, який спалював сухостій на присадибній ділянці.Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.Зазначається, що лучанин, який проживає на вулиці Городецькій, 24, на присадибній ділянці спалював сухостій, а це - заборонено "Правилами благоустрою міста Луцька". Їдкий дим вітер розвіяв цілою вулицею, який вдихали сусіди та перехожі.

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