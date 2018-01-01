У Луцьку муніципали спіймали чоловіка, який задимів цілу вулицю
Сьогодні, 12:43
У Луцьку муніципали склали адмінпротокол на чоловіка, який спалював сухостій на присадибній ділянці.
Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.
Зазначається, що лучанин, який проживає на вулиці Городецькій, 24, на присадибній ділянці спалював сухостій, а це - заборонено "Правилами благоустрою міста Луцька". Їдкий дим вітер розвіяв цілою вулицею, який вдихали сусіди та перехожі.
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Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.
Зазначається, що лучанин, який проживає на вулиці Городецькій, 24, на присадибній ділянці спалював сухостій, а це - заборонено "Правилами благоустрою міста Луцька". Їдкий дим вітер розвіяв цілою вулицею, який вдихали сусіди та перехожі.
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