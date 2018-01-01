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У Луцьку муніципали спіймали чоловіка, який задимів цілу вулицю

У Луцьку муніципали спіймали чоловіка, який задимів цілу вулицю
У Луцьку муніципали склали адмінпротокол на чоловіка, який спалював сухостій на присадибній ділянці.

Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.

Зазначається, що лучанин, який проживає на вулиці Городецькій, 24, на присадибній ділянці спалював сухостій, а це - заборонено "Правилами благоустрою міста Луцька". Їдкий дим вітер розвіяв цілою вулицею, який вдихали сусіди та перехожі.

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Теги: муніципали, дим
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