У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
Сьогодні, 17:14
У Луцькому зоопарку провели свято гарбуза.
Дійство відбулося 21 жовтня, - повідомили на офіційній сторінці звіринцю.
"Було багато гостей різного віку – не менш ніж півтисячі. І ще питання, хто розважився краще – дорослі чи діти. Руханки, бульбашкове шоу, цікавий квест для усіх охочих, безліч майстер-класів на осінньо-гарбузову тематику, можливість вмостити диньку з блискіток на щоку або власноруч приготувати та занести харч нашим «безпечним» підопічним чи поспостерігати, як це роблять наші працівники у вольєрах для хижаків - приблизний перелік усього, що відбувалося на нашій території", - йдеться у повідомленні.
Декорування і фотозони зоопарку «під свято» зробили співробітники, адміністрація на день із бухгалтерів-екскурсоводів перевтілилася у майстер-шефів гарбузових страв від соку до каші.
"ізнаємося: чули від багатьох вас учора безліч добрих слів. І, повірте, це окриляє. Тому й надалі працюватимемо над тим, щоб наш рідний зоопарк залишався місцем найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста", - розповіли у звіринці.
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Дійство відбулося 21 жовтня, - повідомили на офіційній сторінці звіринцю.
"Було багато гостей різного віку – не менш ніж півтисячі. І ще питання, хто розважився краще – дорослі чи діти. Руханки, бульбашкове шоу, цікавий квест для усіх охочих, безліч майстер-класів на осінньо-гарбузову тематику, можливість вмостити диньку з блискіток на щоку або власноруч приготувати та занести харч нашим «безпечним» підопічним чи поспостерігати, як це роблять наші працівники у вольєрах для хижаків - приблизний перелік усього, що відбувалося на нашій території", - йдеться у повідомленні.
Декорування і фотозони зоопарку «під свято» зробили співробітники, адміністрація на день із бухгалтерів-екскурсоводів перевтілилася у майстер-шефів гарбузових страв від соку до каші.
"ізнаємося: чули від багатьох вас учора безліч добрих слів. І, повірте, це окриляє. Тому й надалі працюватимемо над тим, щоб наш рідний зоопарк залишався місцем найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста", - розповіли у звіринці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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