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У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО

У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку провели свято гарбуза.

Дійство відбулося 21 жовтня, - повідомили на офіційній сторінці звіринцю.

"Було багато гостей різного віку – не менш ніж півтисячі. І ще питання, хто розважився краще – дорослі чи діти. Руханки, бульбашкове шоу, цікавий квест для усіх охочих, безліч майстер-класів на осінньо-гарбузову тематику, можливість вмостити диньку з блискіток на щоку або власноруч приготувати та занести харч нашим «безпечним» підопічним чи поспостерігати, як це роблять наші працівники у вольєрах для хижаків - приблизний перелік усього, що відбувалося на нашій території", - йдеться у повідомленні.

Декорування і фотозони зоопарку «під свято» зробили співробітники, адміністрація на день із бухгалтерів-екскурсоводів перевтілилася у майстер-шефів гарбузових страв від соку до каші.

"ізнаємося: чули від багатьох вас учора безліч добрих слів. І, повірте, це окриляє. Тому й надалі працюватимемо над тим, щоб наш рідний зоопарк залишався місцем найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста", - розповіли у звіринці.

У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО
У Луцькому зоопарку відгуляли свято гарбуза: як це було. ФОТО

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Теги: Луцький зоопарк, тварини
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