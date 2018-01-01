Лучан кличуть на зустріч з гендиректором «SKF Україна»
Сьогодні, 20:01
У РЦ "Промінь" відбудеться відкрита зустріч із гендиректором "SKF Україна" Володимиром Цибульським.
Дискусія відбудеться вже завтра, 23 жовтня, о 13:00 год. Про це повідомили на Facebook-сторінці Громадянського Руху "СВІДОМІ", - пише Конкурент.
"Про шлях від майстра цеху нестандартного обладнання до гендиректора величезного підприємства, про неймовірну працездатність і секрети системної роботи. Володимир Цибульський розповість, чому луцькі підприємства можуть і повинні бути інвестиційно привабливими, а також про важливість соціально-відповідального бізнесу", – йдеться у дописі.
Для реєстрації телефонуйте 099 215 50 75 або заповнюйте анкету ТУТ.
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Дискусія відбудеться вже завтра, 23 жовтня, о 13:00 год. Про це повідомили на Facebook-сторінці Громадянського Руху "СВІДОМІ", - пише Конкурент.
"Про шлях від майстра цеху нестандартного обладнання до гендиректора величезного підприємства, про неймовірну працездатність і секрети системної роботи. Володимир Цибульський розповість, чому луцькі підприємства можуть і повинні бути інвестиційно привабливими, а також про важливість соціально-відповідального бізнесу", – йдеться у дописі.
Для реєстрації телефонуйте 099 215 50 75 або заповнюйте анкету ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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