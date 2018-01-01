Лучан кличуть на зустріч з гендиректором «SKF Україна»

Володимиром Цибульським.



Дискусія відбудеться вже завтра, 23 жовтня, о 13:00 год. Про це повідомили на Facebook-сторінці Громадянського Руху "СВІДОМІ", - пише



"Про шлях від майстра цеху нестандартного обладнання до гендиректора величезного підприємства, про неймовірну працездатність і секрети системної роботи. Володимир Цибульський розповість, чому луцькі підприємства можуть і повинні бути інвестиційно привабливими, а також про важливість соціально-відповідального бізнесу", – йдеться у дописі.



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