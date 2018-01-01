У Києві породілля стрибнула з вікна пологового будинку: розповіли подробиці. ВІДЕО

і вкоротила собі віку. Жінка вистрибнула з сьомого поверху, йдеться в сюжеті



Щасливі, безтурботні та усміхнені – на більшості фотографій у соцмережах Тетяна та її чоловік вдвох. Вона підписана на десяток груп про ідеальну вагітність та свідоме материнство. Лікарі розповідають: про дітей 32-річна Тетяна мріяла три роки та дуже раділа своїй вагітності.



1 жовтня медики ірпінської жіночої консультації вирішили направити її до обласного пологового, здебільшого аби перестрахуватися, бо двійня – це завжди ризик. Народила жінка 18 жовтня. "Пологи були передчасні, народила двійню, перший був хлопчик, в 13:35, з масою 1950, друга – недоношена дівчинка", - пояснив заступник головного лікаря Андрій Карпенко.



Трагедія у столичному пологовому. Породілля, що два дні тому там народила двійню, вкоротила собі віку: викинулася з сьомого поверху. Лікарі шоковані: родина була щаслива, діти – довгоочікувані. Чому жінка пішла на цей крок та чи могли медики попередити трагедію – дивіться у сюжеті.



Дітей одразу відправили до реанімації, їхній стан задовільний, але вони потребують особливого догляду. Тетяна після пологів швидко оговталася й уже навіть годувати малюків ходила самостійно. Жінка з чоловіком розмістили в окремій сімейній палаті: так часто роблять, якщо пологи, як в цьому випадку, партнерські.



У ніч з суботи на неділю о 2:00 годині жінка знайшла привід відправити чоловіка – попросила викинути пеленки у смітник. Його не було буквально кілька хвилин, а коли повернувся – побачив відкрите навстіж вікно. Дружини у палаті не було, згодом на парапеті він побачив її тіло.



Понад годину її намагалися повернути до життя, але марно – травми виявилися смертельними. Лікарі шоковані, бо Тетяна виглядала щасливою та була цілком здоровою. "Вона була проконсультована неврологом, терапевтом, окулістом, ендокринологом. Ніяких особливих змін у неї в стані здоров’я не знайшли", - кажуть медики.



Психолог з Тетяною не працював, кажуть у пологовому, не оглядали її психологи та психіатри і в рідному Ірпені, де жінка стояла на обліку. Там пояснюють: цей огляд здійснюється у разі, коли лікарі бачать неадекватну поведінку чи ознаки депресії. "Вона спостерігалася великою кількістю лікарів, і ніхто нічого не помітив. Це вагітність бажана, все-таки 32 роки. Що там сталося – я не знаю", - кажуть лікарі.



Версію, що причиною вчинку жінки могла бути післяпологова депресія, медики відкидають. На їхню думку, причиною самогубства став більш гострий стан, який неможливо було спрогнозувати. "Післяпологовий психоз", - припускають лікарі. Двійнята, яких народила Тетяна, ще щонайменше тиждень перебуватимуть у лікарні. Забере додому дітей потім батько.



Кореспондент ТСН Неллі Ковальська





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Породілля викинулася з вікна пологового будинку у Києві. Жінка вистрибнула з сьомого поверху, йдеться в сюжеті ТСН.19:30 Щасливі, безтурботні та усміхнені – на більшості фотографій у соцмережах Тетяна та її чоловік вдвох. Вона підписана на десяток груп про ідеальну вагітність та свідоме материнство. Лікарі розповідають: про дітей 32-річна Тетяна мріяла три роки та дуже раділа своїй вагітності.1 жовтня медики ірпінської жіночої консультації вирішили направити її до обласного пологового, здебільшого аби перестрахуватися, бо двійня – це завжди ризик. Народила жінка 18 жовтня. "Пологи були передчасні, народила двійню, перший був хлопчик, в 13:35, з масою 1950, друга – недоношена дівчинка", - пояснив заступник головного лікаряТрагедія у столичному пологовому. Породілля, що два дні тому там народила двійню, вкоротила собі віку: викинулася з сьомого поверху. Лікарі шоковані: родина була щаслива, діти – довгоочікувані. Чому жінка пішла на цей крок та чи могли медики попередити трагедію – дивіться у сюжеті.Дітей одразу відправили до реанімації, їхній стан задовільний, але вони потребують особливого догляду. Тетяна після пологів швидко оговталася й уже навіть годувати малюків ходила самостійно. Жінка з чоловіком розмістили в окремій сімейній палаті: так часто роблять, якщо пологи, як в цьому випадку, партнерські.У ніч з суботи на неділю о 2:00 годині жінка знайшла привід відправити чоловіка – попросила викинути пеленки у смітник. Його не було буквально кілька хвилин, а коли повернувся – побачив відкрите навстіж вікно. Дружини у палаті не було, згодом на парапеті він побачив її тіло.Понад годину її намагалися повернути до життя, але марно – травми виявилися смертельними. Лікарі шоковані, бо Тетяна виглядала щасливою та була цілком здоровою. "Вона була проконсультована неврологом, терапевтом, окулістом, ендокринологом. Ніяких особливих змін у неї в стані здоров’я не знайшли", - кажуть медики.Психолог з Тетяною не працював, кажуть у пологовому, не оглядали її психологи та психіатри і в рідному Ірпені, де жінка стояла на обліку. Там пояснюють: цей огляд здійснюється у разі, коли лікарі бачать неадекватну поведінку чи ознаки депресії. "Вона спостерігалася великою кількістю лікарів, і ніхто нічого не помітив. Це вагітність бажана, все-таки 32 роки. Що там сталося – я не знаю", - кажуть лікарі.Версію, що причиною вчинку жінки могла бути післяпологова депресія, медики відкидають. На їхню думку, причиною самогубства став більш гострий стан, який неможливо було спрогнозувати. "Післяпологовий психоз", - припускають лікарі. Двійнята, яких народила Тетяна, ще щонайменше тиждень перебуватимуть у лікарні. Забере додому дітей потім батько.Кореспондент ТСН

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