Жахлива смерть на Тернопільщині: чоловіка розчавив мотоблок
Сьогодні, 17:20
На Тернопільщині у селі Ілавче 58-річний чоловік загинув під колесами мотоблока.
Інцидент трапився 22 жовтня близько 14:40, - інформує ГУНП у Тернопільській області.
Звук увімкненого мотору та відсутність на подвір'ї самого господаря привернув увагу сусіда. Коли чоловік зайшов на територію господарства, то побачив заведений мотоблок, а під ним свого знайомого. Останній ознак життя не подавав і сусід викликав поліцію.
Правоохоронці відпрацьовують кілька версій. Одна - це чоловік йшов за мотоблоком, тримаючись за ручки та увімкнувши задню передачу. В якийсь момент, можливо, загиблий занадто сильно натиснув на газ, техніка вирвалася і збила чоловіка.
Інша версія - потерпілого могло прихопити серце під час роботи на тракторі.
Що стало причиною смерті 58-річного чоловіка - встановить судово-медична експертиза. Триває слідство.
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Інцидент трапився 22 жовтня близько 14:40, - інформує ГУНП у Тернопільській області.
Звук увімкненого мотору та відсутність на подвір'ї самого господаря привернув увагу сусіда. Коли чоловік зайшов на територію господарства, то побачив заведений мотоблок, а під ним свого знайомого. Останній ознак життя не подавав і сусід викликав поліцію.
Правоохоронці відпрацьовують кілька версій. Одна - це чоловік йшов за мотоблоком, тримаючись за ручки та увімкнувши задню передачу. В якийсь момент, можливо, загиблий занадто сильно натиснув на газ, техніка вирвалася і збила чоловіка.
Інша версія - потерпілого могло прихопити серце під час роботи на тракторі.
Що стало причиною смерті 58-річного чоловіка - встановить судово-медична експертиза. Триває слідство.
УВАГА! ФОТО 18+
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