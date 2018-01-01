Жахлива смерть на Тернопільщині: чоловіка розчавив мотоблок

На Тернопільщині у селі Ілавче 58-річний чоловік загинув під колесами мотоблока.Інцидент трапився 22 жовтня близько 14:40, - інформує ГУНП у Тернопільській області.Звук увімкненого мотору та відсутність на подвір'ї самого господаря привернув увагу сусіда. Коли чоловік зайшов на територію господарства, то побачив заведений мотоблок, а під ним свого знайомого. Останній ознак життя не подавав і сусід викликав поліцію.Правоохоронці відпрацьовують кілька версій. Одна - це чоловік йшов за мотоблоком, тримаючись за ручки та увімкнувши задню передачу. В якийсь момент, можливо, загиблий занадто сильно натиснув на газ, техніка вирвалася і збила чоловіка.Інша версія - потерпілого могло прихопити серце під час роботи на тракторі.Що стало причиною смерті 58-річного чоловіка - встановить судово-медична експертиза. Триває слідство.