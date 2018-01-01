Нашестя роботів у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 20:47
У ТРЦ «ПортCity» відбудеться виставка роботів.
З 28 жовтня по 1 грудня у ТРЦ «ПортCity» виставка роботів. Таке пропустити не можливо! Ваші діти будуть у захваті від побаченого, і не тільки вони...
Чекаємо Вашу сім’ю 28 жовтня з 10:00! Ми гарантуємо шалені враження!
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З 28 жовтня по 1 грудня у ТРЦ «ПортCity» виставка роботів. Таке пропустити не можливо! Ваші діти будуть у захваті від побаченого, і не тільки вони...
Чекаємо Вашу сім’ю 28 жовтня з 10:00! Ми гарантуємо шалені враження!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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