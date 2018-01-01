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Нашестя роботів у ТРЦ «ПортCity»*

Нашестя роботів у ТРЦ «ПортCity»*
У ТРЦ «ПортCity» відбудеться виставка роботів.

З 28 жовтня по 1 грудня у ТРЦ «ПортCity» виставка роботів. Таке пропустити не можливо! Ваші діти будуть у захваті від побаченого, і не тільки вони...

Чекаємо Вашу сім’ю 28 жовтня з 10:00! Ми гарантуємо шалені враження!

Нашестя роботів у ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: ПортCity
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