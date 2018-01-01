Луцький фотограф поділився світлинами волинського заказника





Її можна переглянути на його сторінці у Facebook.



«Нові відкриття від озер Волині. Таємниче озеро Чаківське серед верхових боліт й лісів.



Мабуть воно таки виглядає трохи якимсь чаклунським і хто живе у темній глибині вод і водоростей, можна тільки здогадуватись...» – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку світлин із заказника «Чахівський».Її можна переглянути на його сторінці у Facebook.«Нові відкриття від озер Волині. Таємниче озеро Чаківське серед верхових боліт й лісів.Мабуть воно таки виглядає трохи якимсь чаклунським і хто живе у темній глибині вод і водоростей, можна тільки здогадуватись...» – йдеться у дописі.

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