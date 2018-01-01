Луцький фотограф поділився світлинами волинського заказника
Сьогодні, 10:01
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку світлин із заказника «Чахівський».
Її можна переглянути на його сторінці у Facebook.
«Нові відкриття від озер Волині. Таємниче озеро Чаківське серед верхових боліт й лісів.
Мабуть воно таки виглядає трохи якимсь чаклунським і хто живе у темній глибині вод і водоростей, можна тільки здогадуватись...» – йдеться у дописі.
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Її можна переглянути на його сторінці у Facebook.
«Нові відкриття від озер Волині. Таємниче озеро Чаківське серед верхових боліт й лісів.
Мабуть воно таки виглядає трохи якимсь чаклунським і хто живе у темній глибині вод і водоростей, можна тільки здогадуватись...» – йдеться у дописі.
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