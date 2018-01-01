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Луцький фотограф поділився світлинами волинського заказника

Луцький фотограф поділився світлинами волинського заказника
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку світлин із заказника «Чахівський».

Її можна переглянути на його сторінці у Facebook.

«Нові відкриття від озер Волині. Таємниче озеро Чаківське серед верхових боліт й лісів.

Мабуть воно таки виглядає трохи якимсь чаклунським і хто живе у темній глибині вод і водоростей, можна тільки здогадуватись...» – йдеться у дописі.
Луцький фотограф поділився світлинами волинського заказника
Луцький фотограф поділився світлинами волинського заказника
Луцький фотограф поділився світлинами волинського заказника

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Теги: Чухрай, Волинь, фото, добірка
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