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На луцьких дорогах цьогоріч загинуло 11 людей

На луцьких дорогах цьогоріч загинуло 11 людей
Внаслідок аварій, що трапилися у місті Луцьку за 2018 рік, 11 чоловік загинуло та більше 200 отримали травми.

Про це стало відомо під час засідання постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту у четвер, 25 жовтня.

Як повідомив інспектор відділу моніторингу патрульної поліції міста Луцька Сергій Бадалян, за 9 місяців у Луцьку зафіксували 186 ДТП з постраждалими. Це, за словами поліцейського дещо менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом у аваріях травмувалося 221 людина, та ще 11 загинули, внаслідок отриманих під час ДТП травм.

Причина аварій у більшості випадків – це порушення правил маневрування, перевищення швидкості, керування у нетверезому стані, недотримання безпечної дистанції.

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Теги: аварія, Луцьк, статистика
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