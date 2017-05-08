На луцьких дорогах цьогоріч загинуло 11 людей

Внаслідок аварій, що трапилися у місті Луцьку за 2018 рік, 11 чоловік загинуло та більше 200 отримали травми.Про це стало відомо під час засідання постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту у четвер, 25 жовтня.Як повідомив інспектор відділу моніторингу патрульної поліції міста Луцька, за 9 місяців у Луцьку зафіксували 186 ДТП з постраждалими. Це, за словами поліцейського дещо менше, ніж за аналогічний період минулого року.Загалом у аваріях травмувалося 221 людина, та ще 11 загинули, внаслідок отриманих під час ДТП травм.Причина аварій у більшості випадків – це порушення правил маневрування, перевищення швидкості, керування у нетверезому стані, недотримання безпечної дистанції.