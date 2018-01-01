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Чому 28 жовтня перекриють центр Луцька

Чому 28 жовтня перекриють центр Луцька
У неділю, 28 жовтня тимчасово перекриють рух транспорту на проспекті Волі.

Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.

Нагадаємо, 28 жовтня з 14.00 буде тимчасово перекрито рух на проспекті Волі, починаючи із пішохідного переходу навпроти “Універмагу “Луцьк” в напрямку Київського майдану.

О 14.45 цим напрямком проїде колона автобусів, що в рамках вечора пам’яті “Пам’ятай, Україно, Героїв своїх” прямуватиме до с. Гаразджа, де на Алеї почесних поховань відбудеться вшанування пам’яті загиблих в АТО.

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Теги: перекриття руху, центр, Луцьк
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