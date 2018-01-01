Чому 28 жовтня перекриють центр Луцька
Сьогодні, 12:04
У неділю, 28 жовтня тимчасово перекриють рух транспорту на проспекті Волі.
Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.
Нагадаємо, 28 жовтня з 14.00 буде тимчасово перекрито рух на проспекті Волі, починаючи із пішохідного переходу навпроти “Універмагу “Луцьк” в напрямку Київського майдану.
О 14.45 цим напрямком проїде колона автобусів, що в рамках вечора пам’яті “Пам’ятай, Україно, Героїв своїх” прямуватиме до с. Гаразджа, де на Алеї почесних поховань відбудеться вшанування пам’яті загиблих в АТО.
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Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.
Нагадаємо, 28 жовтня з 14.00 буде тимчасово перекрито рух на проспекті Волі, починаючи із пішохідного переходу навпроти “Універмагу “Луцьк” в напрямку Київського майдану.
О 14.45 цим напрямком проїде колона автобусів, що в рамках вечора пам’яті “Пам’ятай, Україно, Героїв своїх” прямуватиме до с. Гаразджа, де на Алеї почесних поховань відбудеться вшанування пам’яті загиблих в АТО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 12:04