На Житомирщині тренер спортшколи розбещував 11-річну дівчинку
Сьогодні, 13:45
У Бердичеві затримали тренера спортивної школи за підозрою у розбещенні 11-річної дівчинки.
Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Житомирській області.
Як зазначається у повідомленні, тренера затримали у приміщенні навчального закладу.
Перед цим до поліції звернулась жителька Бердичева з повідомленням про вчинення розпусних дій відносно її неповнолітньої доньки. Жінка розповіла, що педофілом виявився тренер місцевої спортивної школи.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх). У ході слідчих заходів поліцейські встановили причетність 56-річного тренера до вчинення розпусних дій відносно дівчинки.
Чоловікові оголосили про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Затриманому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Розслідування цієї справи триває.
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Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Житомирській області.
Як зазначається у повідомленні, тренера затримали у приміщенні навчального закладу.
Перед цим до поліції звернулась жителька Бердичева з повідомленням про вчинення розпусних дій відносно її неповнолітньої доньки. Жінка розповіла, що педофілом виявився тренер місцевої спортивної школи.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх). У ході слідчих заходів поліцейські встановили причетність 56-річного тренера до вчинення розпусних дій відносно дівчинки.
Чоловікові оголосили про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Затриманому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Розслідування цієї справи триває.
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