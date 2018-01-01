На Житомирщині тренер спортшколи розбещував 11-річну дівчинку

У Бердичеві затримали тренера спортивної школи за підозрою у розбещенні 11-річної дівчинки.Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Житомирській області.Як зазначається у повідомленні, тренера затримали у приміщенні навчального закладу.Перед цим до поліції звернулась жителька Бердичева з повідомленням про вчинення розпусних дій відносно її неповнолітньої доньки. Жінка розповіла, що педофілом виявився тренер місцевої спортивної школи.Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх). У ході слідчих заходів поліцейські встановили причетність 56-річного тренера до вчинення розпусних дій відносно дівчинки.Чоловікові оголосили про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Затриманому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Розслідування цієї справи триває.