У Луцьку правоохоронці змагалися на чемпіонаті з шахів
Сьогодні, 18:24
У Луцьку в клубі «Біла тура» відбувся чемпіонат із шахів між представниками правоохоронних органів Волині.
Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.
У змаганнях взяли участь п'ять команд правоохоронців – головного управління Національної поліції в області, Волинської митниці Державної фіскальної служби, Луцького прикордонного загону, Національної гвардії України та Управління служби безпеки України у Волинській області.
За підсумками змагань перше місце виборола команда Волинської митниці, друге – Управління служби безпеки України в області, третє – поліція Волині.
Усім командам-переможцям вручили грамоти громадської організації «Волинська обласна організація ФСТ «Динамо» України.
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Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.
У змаганнях взяли участь п'ять команд правоохоронців – головного управління Національної поліції в області, Волинської митниці Державної фіскальної служби, Луцького прикордонного загону, Національної гвардії України та Управління служби безпеки України у Волинській області.
За підсумками змагань перше місце виборола команда Волинської митниці, друге – Управління служби безпеки України в області, третє – поліція Волині.
Усім командам-переможцям вручили грамоти громадської організації «Волинська обласна організація ФСТ «Динамо» України.
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