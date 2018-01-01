вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку правоохоронці змагалися на чемпіонаті з шахів

У Луцьку правоохоронці змагалися на чемпіонаті з шахів
У Луцьку в клубі «Біла тура» відбувся чемпіонат із шахів між представниками правоохоронних органів Волині.

Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.

У змаганнях взяли участь п'ять команд правоохоронців – головного управління Національної поліції в області, Волинської митниці Державної фіскальної служби, Луцького прикордонного загону, Національної гвардії України та Управління служби безпеки України у Волинській області.

За підсумками змагань перше місце виборола команда Волинської митниці, друге – Управління служби безпеки України в області, третє – поліція Волині.

Усім командам-переможцям вручили грамоти громадської організації «Волинська обласна організація ФСТ «Динамо» України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахи, спорт, Луцьк, правоохоронці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині припинили діяльність незаконної заправки. ФОТО
Сьогодні, 18:46
У Луцьку правоохоронці змагалися на чемпіонаті з шахів
Сьогодні, 18:24
У «Промені» виступлять «Брати Шумахери»*
Сьогодні, 18:11
У Києві сталася подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 18:04
У Луцьку водій на «бляхах» ледве не збив школяра. ВІДЕО
Сьогодні, 17:42
Схожі новини
Луцькі джиу-джитсери привезли купу нагород з Чемпіонату України. ФОТО Луцькі джиу-джитсери привезли купу нагород з Чемпіонату України. ФОТО
10 жовтень, 09:32
Повідомили, скільки грошей витратили на розвиток спорту у Луцьку Повідомили, скільки грошей витратили на розвиток спорту у Луцьку
03 жовтень, 09:27
Волинській спортсменці хочуть купити «супер-велосипед» Волинській спортсменці хочуть купити «супер-велосипед»
25 вересень, 12:05
Спортсменці з Луцька подарували квартиру Спортсменці з Луцька подарували квартиру
25 вересень, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині припинили діяльність незаконної заправки. ФОТО
Сьогодні, 18:46
 0
У Луцьку правоохоронці змагалися на чемпіонаті з шахів
Сьогодні, 18:24
 0
У «Промені» виступлять «Брати Шумахери»*
Сьогодні, 18:11
 0
У Києві сталася подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 18:04
 0
У Луцьку стартував фестиваль анімації «Задзеркалля». ФОТО
Сьогодні, 17:42
 0
Медіа
відео
1/8