У Луцьку правоохоронці змагалися на чемпіонаті з шахів





Про це повідомили у



У змаганнях взяли участь п'ять команд правоохоронців – головного управління Національної поліції в області, Волинської митниці Державної фіскальної служби, Луцького прикордонного загону, Національної гвардії України та Управління служби безпеки України у Волинській області.



За підсумками змагань перше місце виборола команда Волинської митниці, друге – Управління служби безпеки України в області, третє – поліція Волині.



Усім командам-переможцям вручили грамоти громадської організації «Волинська обласна організація ФСТ «Динамо» України.

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