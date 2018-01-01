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У селі на Волині горів хлів. ФОТО

У селі на Волині горів хлів. ФОТО
У селі Олеськ Любомльського району у хліві згоріла тонна солони.

Про це повідомляє Район.Любомль.

Займання трапилося через коротке замикання електромережі.

У четвер, 25 жовтня, о 18:41 до ДПРЧ-10 м. Любомля надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди в селі Олеськ. На виклик виїхав черговий караул ДПРЧ-10 м. Любомля та МПО «Штунь».

«Пожежу вдалося ліквідувати о 19:30. Вогнем знищено одну тонну соломи, 40 метрів квадратних шиферної покрівлі, дерев’яну обрешітку, – повідомили рятувальники.

У селі на Волині горів хлів. ФОТО
У селі на Волині горів хлів. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь, Олеськ
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