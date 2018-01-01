У селі на Волині горів хлів. ФОТО





Про це повідомляє



Займання трапилося через коротке замикання електромережі.



У четвер, 25 жовтня, о 18:41 до ДПРЧ-10 м. Любомля надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди в селі Олеськ. На виклик виїхав черговий караул ДПРЧ-10 м. Любомля та МПО «Штунь».



«Пожежу вдалося ліквідувати о 19:30. Вогнем знищено одну тонну соломи, 40 метрів квадратних шиферної покрівлі, дерев’яну обрешітку, – повідомили рятувальники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Олеськ Любомльського району у хліві згоріла тонна солони.Про це повідомляє Район.Любомль Займання трапилося через коротке замикання електромережі.У четвер, 25 жовтня, о 18:41 до ДПРЧ-10 м. Любомля надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди в селі Олеськ. На виклик виїхав черговий караул ДПРЧ-10 м. Любомля та МПО «Штунь».«Пожежу вдалося ліквідувати о 19:30. Вогнем знищено одну тонну соломи, 40 метрів квадратних шиферної покрівлі, дерев’яну обрешітку, – повідомили рятувальники.

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