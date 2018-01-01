У одній із музичних шкіл Луцька відбулося свято першокласника. ФОТО
Сьогодні, 20:04
У Луцькій музичній школі №2 відбулося свято першокласника.
Про це повідомили на сайті Луцькради.
Цьогоріч учнівський колектив поповнило 65 дітей (загальна кількість учнів – 500).
За час навчання у школі діти отримають підготовку за обраною спеціальністю, додатковим інструментом, колективним музикуванням та з музично-теоретичних дисциплін.
У школі діють творчі колективи: симфонічний оркестр, оркестр народних інструментів, духовий, камерний, ансамблі скрипалів та бандуристів, ансамбль народної музики «Жарт», до участі в яких залучають найталановитіших та найстаранніших дітей.
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Про це повідомили на сайті Луцькради.
Цьогоріч учнівський колектив поповнило 65 дітей (загальна кількість учнів – 500).
За час навчання у школі діти отримають підготовку за обраною спеціальністю, додатковим інструментом, колективним музикуванням та з музично-теоретичних дисциплін.
У школі діють творчі колективи: симфонічний оркестр, оркестр народних інструментів, духовий, камерний, ансамблі скрипалів та бандуристів, ансамбль народної музики «Жарт», до участі в яких залучають найталановитіших та найстаранніших дітей.
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