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У Львові п'яна жінка везла трьох дітей у багажнику. ФОТО

У Львові п'яна жінка везла трьох дітей у багажнику. ФОТО
Екіпаж патрульної поліції Львова зупинив автомобіль, за кермом якого перебувала жінка напідпитку і везла трьох дітей у багажнику.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції Львівської області на сторінці у Facebook, передає УНН.

За інформацією патрульної поліції, 26 жовтня близько 23 години ночі, патрулюючи вулицею Липинського, екіпаж побачив автомобіль Mercedes-Benz, в багажному відділенні якого були троє дітей.

«Патрульні зупинили транспортний засіб за порушення правил перевезення водієм пасажирів. За кермом була 37-річна львів’янка. В салоні перебувало 5-ро дорослих і свій вчинок вона пояснила, що діти просто не вмістилися. Інспектори відчули запах алкоголю від водійки і ознаки, які свідчили про можливий стан сп’яніння», — розповіли у поліції.

Перевірка на пристрої драгер, зауважили прес-службі, підтвердила підозри патрульних — 0,36 проміле.

Співробітники поліції склали на водія постанову про порушення правил дорожнього руху та протокол за керування в нетверезому стані, а також вилучили посвідчення водія до рішення суду.
У Львові п'яна жінка везла трьох дітей у багажнику. ФОТО

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Теги: поліція, алкоголь, дитина, Львів
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