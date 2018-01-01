У Львові п'яна жінка везла трьох дітей у багажнику. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції Львівської області на сторінці у Facebook, передає



За інформацією патрульної поліції, 26 жовтня близько 23 години ночі, патрулюючи вулицею Липинського, екіпаж побачив автомобіль Mercedes-Benz, в багажному відділенні якого були троє дітей.



«Патрульні зупинили транспортний засіб за порушення правил перевезення водієм пасажирів. За кермом була 37-річна львів’янка. В салоні перебувало 5-ро дорослих і свій вчинок вона пояснила, що діти просто не вмістилися. Інспектори відчули запах алкоголю від водійки і ознаки, які свідчили про можливий стан сп’яніння», — розповіли у поліції.



Перевірка на пристрої драгер, зауважили прес-службі, підтвердила підозри патрульних — 0,36 проміле.



Співробітники поліції склали на водія постанову про порушення правил дорожнього руху та протокол за керування в нетверезому стані, а також вилучили посвідчення водія до рішення суду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екіпаж патрульної поліції Львова зупинив автомобіль, за кермом якого перебувала жінка напідпитку і везла трьох дітей у багажнику.Про це йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції Львівської області на сторінці у Facebook, передає УНН За інформацією патрульної поліції, 26 жовтня близько 23 години ночі, патрулюючи вулицею Липинського, екіпаж побачив автомобіль Mercedes-Benz, в багажному відділенні якого були троє дітей.«Патрульні зупинили транспортний засіб за порушення правил перевезення водієм пасажирів. За кермом була 37-річна львів’янка. В салоні перебувало 5-ро дорослих і свій вчинок вона пояснила, що діти просто не вмістилися. Інспектори відчули запах алкоголю від водійки і ознаки, які свідчили про можливий стан сп’яніння», — розповіли у поліції.Перевірка на пристрої драгер, зауважили прес-службі, підтвердила підозри патрульних — 0,36 проміле.Співробітники поліції склали на водія постанову про порушення правил дорожнього руху та протокол за керування в нетверезому стані, а також вилучили посвідчення водія до рішення суду.

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