вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У двох мікрорайонах Луцька скаржаться на сморід

У двох мікрорайонах Луцька скаржаться на сморід
У Луцьку на 33-ому та 40-ому мікрорайонах – неприємний запах.

Люди, які йдуть вулицями ховають обличчя у шарфи або затуляють рота, сморід хоч і не надто різкий, але дуже неприємний, – пише T1.

Таке враження, що пахне фекаліями. Кореспондент видання у районі Північного ринку провів опитування: більшість з людей кажуть, що смердіти почало десь з години десятої. Запах не підсилюється, але й не пропадає.

Наочного джерела смороду немає, але він таки відчувається у повітрі. Дехто з опитаних припускає, що запах могли залишити сміттєвози, які працювали зранку. Інші в це не вірять, кажуть, що після цього так довго запах не тримається, отже, причина в чомусь іншому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сморід, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині колишній атовець вбив жінку. ФОТО
Сьогодні, 16:40
«Сатана»: у волинській електричці пенсіонерка ображала візочницю. ВІДЕО
Сьогодні, 16:10
У двох мікрорайонах Луцька скаржаться на сморід
Сьогодні, 15:32
У Луцьку муніципали покарали палія листя. ФОТО
Сьогодні, 14:51
«Серце зжимається», – мама маленької волинянки благає про допомогу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:23
Схожі новини
Зливи «Луцькводоканалу» смердять через неефективну очистку Зливи «Луцькводоканалу» смердять через неефективну очистку
11 вересень, 18:36
У луцьку річку зливали нечистоти. ФОТО У луцьку річку зливали нечистоти. ФОТО
29 серпень, 08:11
Чиновнику, я зичу тобі до скону дихати лише цим «ароматом», - волинська співачка про сморід у Луцьку Чиновнику, я зичу тобі до скону дихати лише цим «ароматом», - волинська співачка про сморід у Луцьку
03 серпень, 11:29
Сморід у Луцьку хочуть ліквідувати «хімією» Сморід у Луцьку хочуть ліквідувати «хімією»
17 липень, 11:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мікроавтобус врізався у вантажівку: загинуло двоє осіб. ФОТО
Сьогодні, 16:54
 0
На Волині колишній атовець вбив жінку. ФОТО
Сьогодні, 16:40
 0
«Сатана»: у волинській електричці пенсіонерка ображала візочницю. ВІДЕО
Сьогодні, 16:10
 0
У двох мікрорайонах Луцька скаржаться на сморід
Сьогодні, 15:32
 0
У Луцьку муніципали покарали палія листя. ФОТО
Сьогодні, 14:51
 0
Медіа
відео
1/8