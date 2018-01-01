У двох мікрорайонах Луцька скаржаться на сморід





Люди, які йдуть вулицями ховають обличчя у шарфи або затуляють рота, сморід хоч і не надто різкий, але дуже неприємний, – пише



Таке враження, що пахне фекаліями. Кореспондент видання у районі Північного ринку провів опитування: більшість з людей кажуть, що смердіти почало десь з години десятої. Запах не підсилюється, але й не пропадає.



Наочного джерела смороду немає, але він таки відчувається у повітрі. Дехто з опитаних припускає, що запах могли залишити сміттєвози, які працювали зранку. Інші в це не вірять, кажуть, що після цього так довго запах не тримається, отже, причина в чомусь іншому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на 33-ому та 40-ому мікрорайонах – неприємний запах.Люди, які йдуть вулицями ховають обличчя у шарфи або затуляють рота, сморід хоч і не надто різкий, але дуже неприємний, – пише T1 Таке враження, що пахне фекаліями. Кореспондент видання у районі Північного ринку провів опитування: більшість з людей кажуть, що смердіти почало десь з години десятої. Запах не підсилюється, але й не пропадає.Наочного джерела смороду немає, але він таки відчувається у повітрі. Дехто з опитаних припускає, що запах могли залишити сміттєвози, які працювали зранку. Інші в це не вірять, кажуть, що після цього так довго запах не тримається, отже, причина в чомусь іншому.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію