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У рейсовому автобусі «Варшава – Луцьк» виявили контрабанду медикаментів

У рейсовому автобусі «Варшава – Луцьк» виявили контрабанду медикаментів
У пункті пропуску «Ягодин-авто» в автобусі «Варшава – Луцьк» знайшли 368 упаковок незадекларованих медичних препаратів.

Інцидент трапився у суботу, 27 жовтня, - повідомляють на сайті державної прикордонної служби України.

Прикордонники, спільно з працівниками ДФС, знайшли сховані 368 упаковок медичних препаратів різних видів. З’ясувалось, що медикаменти не були задекларовані, а їх попередня вартість сягає 250 тисяч гривень.
Медикаменти намагалися перевезти у спальному приміщенні, багажнику та холодильнику рейсового автобусу.

Товар встановленим порядком передано компетентним органам.

У рейсовому автобусі «Варшава – Луцьк» виявили контрабанду медикаментів
У рейсовому автобусі «Варшава – Луцьк» виявили контрабанду медикаментів



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Теги: контрабанда, Ягодин, медикаменти
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