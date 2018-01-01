У рейсовому автобусі «Варшава – Луцьк» виявили контрабанду медикаментів
Сьогодні, 13:07
У пункті пропуску «Ягодин-авто» в автобусі «Варшава – Луцьк» знайшли 368 упаковок незадекларованих медичних препаратів.
Інцидент трапився у суботу, 27 жовтня, - повідомляють на сайті державної прикордонної служби України.
Прикордонники, спільно з працівниками ДФС, знайшли сховані 368 упаковок медичних препаратів різних видів. З’ясувалось, що медикаменти не були задекларовані, а їх попередня вартість сягає 250 тисяч гривень.
Медикаменти намагалися перевезти у спальному приміщенні, багажнику та холодильнику рейсового автобусу.
Товар встановленим порядком передано компетентним органам.
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Інцидент трапився у суботу, 27 жовтня, - повідомляють на сайті державної прикордонної служби України.
Прикордонники, спільно з працівниками ДФС, знайшли сховані 368 упаковок медичних препаратів різних видів. З’ясувалось, що медикаменти не були задекларовані, а їх попередня вартість сягає 250 тисяч гривень.
Медикаменти намагалися перевезти у спальному приміщенні, багажнику та холодильнику рейсового автобусу.
Товар встановленим порядком передано компетентним органам.
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