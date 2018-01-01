У рейсовому автобусі «Варшава – Луцьк» виявили контрабанду медикаментів





Інцидент трапився у суботу, 27 жовтня, -



Прикордонники, спільно з працівниками ДФС, знайшли сховані 368 упаковок медичних препаратів різних видів. З’ясувалось, що медикаменти не були задекларовані, а їх попередня вартість сягає 250 тисяч гривень.

Медикаменти намагалися перевезти у спальному приміщенні, багажнику та холодильнику рейсового автобусу.



Товар встановленим порядком передано компетентним органам.









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