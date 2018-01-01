Відрізали вуха і віддавали собакам: росіянин зі спільниками по-звірячому вбив українців
Сьогодні, 04:23
У Дніпропетровській області поліцейські затримали громадянина Росії та його спільників, які вбили п'ятьох українців.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. Він уточнив, що злочини були скоєні протягом поточного року.
"Вбивали, відрізали вуха, які віддавали собакам, а трупи закопували у дворі будинку, де жили. Чому вбивали - важко розуміти. Кожен раз усе починалося зі спільного розпивання алкогольних напоїв, потім образ, із їх слів, а далі - вбивство і ховали труп", - написав він.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. Він уточнив, що злочини були скоєні протягом поточного року.
"Вбивали, відрізали вуха, які віддавали собакам, а трупи закопували у дворі будинку, де жили. Чому вбивали - важко розуміти. Кожен раз усе починалося зі спільного розпивання алкогольних напоїв, потім образ, із їх слів, а далі - вбивство і ховали труп", - написав він.
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