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Відрізали вуха і віддавали собакам: росіянин зі спільниками по-звірячому вбив українців

Відрізали вуха і віддавали собакам: росіянин зі спільниками по-звірячому вбив українців
У Дніпропетровській області поліцейські затримали громадянина Росії та його спільників, які вбили п'ятьох українців.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. Він уточнив, що злочини були скоєні протягом поточного року.

Відрізали вуха і віддавали собакам: росіянин зі спільниками по-звірячому вбив українців
Відрізали вуха і віддавали собакам: росіянин зі спільниками по-звірячому вбив українців
Відрізали вуха і віддавали собакам: росіянин зі спільниками по-звірячому вбив українців


"Вбивали, відрізали вуха, які віддавали собакам, а трупи закопували у дворі будинку, де жили. Чому вбивали - важко розуміти. Кожен раз усе починалося зі спільного розпивання алкогольних напоїв, потім образ, із їх слів, а далі - вбивство і ховали труп", - написав він.




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Теги: вбивство, росіянин
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