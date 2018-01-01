Курс валют у Луцьку на 29 жовтня





Євро при купівлі становить - 31.743, при продажу - 32.429.



Курс російського рубля: купівля - 0.380, продаж - 0.440.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.063, продаж - 7.613.

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