На Закарпатті затримали злочинця, якого розшукують правоохоронці Волині
Сьогодні, 10:14
Прикордонники затримали на Закарпатті чоловіка, якого розшукують на Волині правоохоронці.
Так, у пункті пропуску «Ужгород» військові затримали злочинця. Цього разу спрацювання відбулось щодо чоловіка, який намагався залишити територію України, прямуючи рейсовим автобусом «Мукачево – Кошице», - інформує Держприкордонслужба України.
Як з’ясували прикордонники, затриманого розшукують на Волині за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.186 ККУ «Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому».
Після складання відповідних процесуальних документів правопорушника передали співробітникам Ужгородського відділку поліції ГУНП у Закарпатській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, у пункті пропуску «Ужгород» військові затримали злочинця. Цього разу спрацювання відбулось щодо чоловіка, який намагався залишити територію України, прямуючи рейсовим автобусом «Мукачево – Кошице», - інформує Держприкордонслужба України.
Як з’ясували прикордонники, затриманого розшукують на Волині за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.186 ККУ «Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому».
Після складання відповідних процесуальних документів правопорушника передали співробітникам Ужгородського відділку поліції ГУНП у Закарпатській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
6 людей травмувалися в аваріях на Волині
Сьогодні, 10:24
На Закарпатті затримали злочинця, якого розшукують правоохоронці Волині
Сьогодні, 10:14
ТОП-10 скандалів волинської «Батьківщини»
Сьогодні, 09:57
Аварія у Луцьку: зіткнулися Renault та УАЗ. ФОТО
Сьогодні, 09:42