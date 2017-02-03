На Закарпатті затримали злочинця, якого розшукують правоохоронці Волині





Так, у пункті пропуску «Ужгород» військові затримали злочинця. Цього разу спрацювання відбулось щодо чоловіка, який намагався залишити територію України, прямуючи рейсовим автобусом «Мукачево – Кошице», - інформує Держприкордонслужба України.



Як з’ясували прикордонники, затриманого розшукують на Волині за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.186 ККУ «Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому».



Після складання відповідних процесуальних документів правопорушника передали співробітникам Ужгородського відділку поліції ГУНП у Закарпатській області.

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