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«Рогатий» кредит: Луцьк позичить 5 мільйонів євро на тролейбуси

«Рогатий» кредит: Луцьк позичить 5 мільйонів євро на тролейбуси
У Луцьку планують взяти кредит майже на 5 мільйонів євро, аби придбати за ці гроші тролейбуси.

Про це йдеться у проекті рішення міської ради.

Так, міськрада здійснить місцеве запозичення шляхом залучення кредиту Міністерства фінансів України. Йдеться про 4 916 540 євро.

Кредит місто виплачуватиме впродовж 20 років з моменту підписання угоди. Його погашатимуть рівними піврічними платежами, починаючи після завершення періоду відстрочки. Відсоткова ставка становитиме до 2 % річних.

5 мільйонів євро витратять на оновлення парку електротранспорту.

Остаточне рішення депутати ухвалять у середу, 31 жовтня, під час сесії міської ради.

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Теги: тролейбуси, Луцьк, кредит
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Коментарі 1
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150 мільйонів = 15 луцьких тролейбусів.
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