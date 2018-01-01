«Рогатий» кредит: Луцьк позичить 5 мільйонів євро на тролейбуси
Сьогодні, 12:25
У Луцьку планують взяти кредит майже на 5 мільйонів євро, аби придбати за ці гроші тролейбуси.
Про це йдеться у проекті рішення міської ради.
Так, міськрада здійснить місцеве запозичення шляхом залучення кредиту Міністерства фінансів України. Йдеться про 4 916 540 євро.
Кредит місто виплачуватиме впродовж 20 років з моменту підписання угоди. Його погашатимуть рівними піврічними платежами, починаючи після завершення періоду відстрочки. Відсоткова ставка становитиме до 2 % річних.
5 мільйонів євро витратять на оновлення парку електротранспорту.
Остаточне рішення депутати ухвалять у середу, 31 жовтня, під час сесії міської ради.
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Про це йдеться у проекті рішення міської ради.
Так, міськрада здійснить місцеве запозичення шляхом залучення кредиту Міністерства фінансів України. Йдеться про 4 916 540 євро.
Кредит місто виплачуватиме впродовж 20 років з моменту підписання угоди. Його погашатимуть рівними піврічними платежами, починаючи після завершення періоду відстрочки. Відсоткова ставка становитиме до 2 % річних.
5 мільйонів євро витратять на оновлення парку електротранспорту.
Остаточне рішення депутати ухвалять у середу, 31 жовтня, під час сесії міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
150 мільйонів = 15 луцьких тролейбусів.
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