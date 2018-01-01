«Рогатий» кредит: Луцьк позичить 5 мільйонів євро на тролейбуси

У Луцьку планують взяти кредит майже на 5 мільйонів євро, аби придбати за ці гроші тролейбуси.Про це йдеться у проекті рішення міської ради.Так, міськрада здійснить місцеве запозичення шляхом залучення кредиту Міністерства фінансів України. Йдеться про 4 916 540 євро.Кредит місто виплачуватиме впродовж 20 років з моменту підписання угоди. Його погашатимуть рівними піврічними платежами, починаючи після завершення періоду відстрочки. Відсоткова ставка становитиме до 2 % річних.5 мільйонів євро витратять на оновлення парку електротранспорту.Остаточне рішення депутати ухвалять у середу, 31 жовтня, під час сесії міської ради.