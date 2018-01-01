У Луцьку хочуть зупинити опалювальний сезон





Про це розповіла директорка ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна, - інформує



Нагадаємо, опалювальний сезон у Луцьку стартував 24 жовтня. Тоді середньодобова температура опустилась нижче 8 градусів тепла.



Наразі ж у Луцьк прийшло потепління. Вдень температура повітря сягає 20 градусів вище нуля. Через це на чергову сесію Луцької міської ради, яка відбудеться у середу, 31 жовтня, винесуть питання про зупинку опалювального сезону.



«Якщо вірити прогнозам гідрометеоцентру, то зупинимо опалювальний сезон орієнтовно на два тижні», - розповіла посадовиця.



З її слів, за той час, поки тепло не подаватиметься, лучани не платитимуть. А от за кілька днів тепла перед цим доведеться заплатити.



«Ми нараховуємо плату за тарифом, скоригованому на фактичну температуру. Якщо температура повітря вища, ніж та, що закладена в тарифі, його буде змінено. І кожному будинку нараховуватиметься плата від дати підписання акту подачі теплоносія. Не просто з 24 жовтня, а з того дня, коли подали тепло в будинок», - пояснила директорка «Луцьктепла».



«Зупинка опалювального сезону – це складно, але з іншого боку це дозволило нам виявити проблеми і мати час їх виправити», - додала Валентина Малютіна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через потепління 31 жовтня у Луцьку можуть призупинити опалювальний сезон.Про це розповіла директорка ДКП «Луцьктепло», - інформує «Перший» Нагадаємо, опалювальний сезон у Луцьку стартував 24 жовтня. Тоді середньодобова температура опустилась нижче 8 градусів тепла.Наразі ж у Луцьк прийшло потепління. Вдень температура повітря сягає 20 градусів вище нуля. Через це на чергову сесію Луцької міської ради, яка відбудеться у середу, 31 жовтня, винесуть питання про зупинку опалювального сезону.«Якщо вірити прогнозам гідрометеоцентру, то зупинимо опалювальний сезон орієнтовно на два тижні», - розповіла посадовиця.З її слів, за той час, поки тепло не подаватиметься, лучани не платитимуть. А от за кілька днів тепла перед цим доведеться заплатити.«Ми нараховуємо плату за тарифом, скоригованому на фактичну температуру. Якщо температура повітря вища, ніж та, що закладена в тарифі, його буде змінено. І кожному будинку нараховуватиметься плата від дати підписання акту подачі теплоносія. Не просто з 24 жовтня, а з того дня, коли подали тепло в будинок», - пояснила директорка «Луцьктепла».«Зупинка опалювального сезону – це складно, але з іншого боку це дозволило нам виявити проблеми і мати час їх виправити», - додала Валентина Малютіна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію