У Луцьку хочуть зупинити опалювальний сезон
Сьогодні, 13:17
Через потепління 31 жовтня у Луцьку можуть призупинити опалювальний сезон.
Про це розповіла директорка ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна, - інформує «Перший».
Нагадаємо, опалювальний сезон у Луцьку стартував 24 жовтня. Тоді середньодобова температура опустилась нижче 8 градусів тепла.
Наразі ж у Луцьк прийшло потепління. Вдень температура повітря сягає 20 градусів вище нуля. Через це на чергову сесію Луцької міської ради, яка відбудеться у середу, 31 жовтня, винесуть питання про зупинку опалювального сезону.
«Якщо вірити прогнозам гідрометеоцентру, то зупинимо опалювальний сезон орієнтовно на два тижні», - розповіла посадовиця.
З її слів, за той час, поки тепло не подаватиметься, лучани не платитимуть. А от за кілька днів тепла перед цим доведеться заплатити.
«Ми нараховуємо плату за тарифом, скоригованому на фактичну температуру. Якщо температура повітря вища, ніж та, що закладена в тарифі, його буде змінено. І кожному будинку нараховуватиметься плата від дати підписання акту подачі теплоносія. Не просто з 24 жовтня, а з того дня, коли подали тепло в будинок», - пояснила директорка «Луцьктепла».
«Зупинка опалювального сезону – це складно, але з іншого боку це дозволило нам виявити проблеми і мати час їх виправити», - додала Валентина Малютіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповіла директорка ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна, - інформує «Перший».
Нагадаємо, опалювальний сезон у Луцьку стартував 24 жовтня. Тоді середньодобова температура опустилась нижче 8 градусів тепла.
Наразі ж у Луцьк прийшло потепління. Вдень температура повітря сягає 20 градусів вище нуля. Через це на чергову сесію Луцької міської ради, яка відбудеться у середу, 31 жовтня, винесуть питання про зупинку опалювального сезону.
«Якщо вірити прогнозам гідрометеоцентру, то зупинимо опалювальний сезон орієнтовно на два тижні», - розповіла посадовиця.
З її слів, за той час, поки тепло не подаватиметься, лучани не платитимуть. А от за кілька днів тепла перед цим доведеться заплатити.
«Ми нараховуємо плату за тарифом, скоригованому на фактичну температуру. Якщо температура повітря вища, ніж та, що закладена в тарифі, його буде змінено. І кожному будинку нараховуватиметься плата від дати підписання акту подачі теплоносія. Не просто з 24 жовтня, а з того дня, коли подали тепло в будинок», - пояснила директорка «Луцьктепла».
«Зупинка опалювального сезону – це складно, але з іншого боку це дозволило нам виявити проблеми і мати час їх виправити», - додала Валентина Малютіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку хочуть зупинити опалювальний сезон
Сьогодні, 13:17
У Володимирі можуть закрити КП «Полігон»
Сьогодні, 13:08
Волонтери здійснили мрію маленького волинянина
Сьогодні, 12:56
Як на Волині ліквідовують пожежі на торфовищах
Сьогодні, 12:38
«Рогатий» кредит: Луцьк позичить 5 мільйонів євро на тролейбуси
Сьогодні, 12:25