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У Луцьку хочуть зупинити опалювальний сезон

У Луцьку хочуть зупинити опалювальний сезон
Через потепління 31 жовтня у Луцьку можуть призупинити опалювальний сезон.

Про це розповіла директорка ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна, - інформує «Перший».

Нагадаємо, опалювальний сезон у Луцьку стартував 24 жовтня. Тоді середньодобова температура опустилась нижче 8 градусів тепла.

Наразі ж у Луцьк прийшло потепління. Вдень температура повітря сягає 20 градусів вище нуля. Через це на чергову сесію Луцької міської ради, яка відбудеться у середу, 31 жовтня, винесуть питання про зупинку опалювального сезону.

«Якщо вірити прогнозам гідрометеоцентру, то зупинимо опалювальний сезон орієнтовно на два тижні», - розповіла посадовиця.

З її слів, за той час, поки тепло не подаватиметься, лучани не платитимуть. А от за кілька днів тепла перед цим доведеться заплатити.

«Ми нараховуємо плату за тарифом, скоригованому на фактичну температуру. Якщо температура повітря вища, ніж та, що закладена в тарифі, його буде змінено. І кожному будинку нараховуватиметься плата від дати підписання акту подачі теплоносія. Не просто з 24 жовтня, а з того дня, коли подали тепло в будинок», - пояснила директорка «Луцьктепла».

«Зупинка опалювального сезону – це складно, але з іншого боку це дозволило нам виявити проблеми і мати час їх виправити», - додала Валентина Малютіна.

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Теги: опалення, Луцьк
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