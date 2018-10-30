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Приходжу до побратимів, - Лапін про вшанування полеглих бійців

Приходжу до побратимів, - Лапін про вшанування полеглих бійців
У Луцьку 28 жовтня вшанували пам’ять військовослужбовців, які загинули у війні з Росією.

Про це повідомляє Волинське агентство розслідувань із посиланням на нардепа Ігоря Лапіна.

«На Алеї почесних поховань з 32 могил – 10 айдарівців з 2-ї роти «Захід», командиром якої я був. Мене часто запитують, чому я не виступаю з промовами під час вшанування. Відповідаю – попіаритись на таких заходах завжди буде кому, а я просто прихожу до побратимів», – написав у соцмережі народний депутат

«Спочивайте з миром, хлопці. Слава Україні», – додав Лапін.

Нагадаємо, у Луцьку відбувся вечір пам’яті «Пам’ятай, Україно, Героїв своїх», який присвятили загиблим військовослужбовцям в російсько-українській війні з 2014 до 2018 року на Сході України.

Приходжу до побратимів, - Лапін про вшанування полеглих бійців
Приходжу до побратимів, - Лапін про вшанування полеглих бійців
Приходжу до побратимів, - Лапін про вшанування полеглих бійців

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Теги: вшанування, Луцьк
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