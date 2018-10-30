Приходжу до побратимів, - Лапін про вшанування полеглих бійців





Про це повідомляє Ігоря Лапіна.



«На Алеї почесних поховань з 32 могил – 10 айдарівців з 2-ї роти «Захід», командиром якої я був. Мене часто запитують, чому я не виступаю з промовами під час вшанування. Відповідаю – попіаритись на таких заходах завжди буде кому, а я просто прихожу до побратимів», – написав у соцмережі народний депутат



«Спочивайте з миром, хлопці. Слава Україні», – додав Лапін.



Нагадаємо, у Луцьку відбувся вечір пам’яті «Пам’ятай, Україно, Героїв своїх», який присвятили загиблим військовослужбовцям в російсько-українській війні з 2014 до 2018 року на Сході України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 28 жовтня вшанували пам’ять військовослужбовців, які загинули у війні з Росією.Про це повідомляє Волинське агентство розслідувань із посиланням на нардепа«На Алеї почесних поховань з 32 могил – 10 айдарівців з 2-ї роти «Захід», командиром якої я був. Мене часто запитують, чому я не виступаю з промовами під час вшанування. Відповідаю – попіаритись на таких заходах завжди буде кому, а я просто прихожу до побратимів», – написав у соцмережі народний депутат«Спочивайте з миром, хлопці. Слава Україні», – додав Лапін.Нагадаємо, у Луцькувечір пам’яті «Пам’ятай, Україно, Героїв своїх», який присвятили загиблим військовослужбовцям в російсько-українській війні з 2014 до 2018 року на Сході України.

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