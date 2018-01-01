У Ковелі затвердили депутатський фонд: 30 тисяч на обранця громади
Сьогодні, 06:06
Ковельська міськрада затвердила Програму формування та використання коштів депутатського фонду на 2019-2021 роки.
Про це повідомили у прес-службі міськради.
Депутатський фонд – це гроші міського бюджету, які спрямовуються на виконання звернень обранців громади та доручень виборців для розв`язання життєво важливих проблем міста.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми – 3,24 мільйона гривень, тобто 1,08 мільйона щороку (із розрахунку 30 тисяч гривень на кожного депутата).
Кошти депутатського фонду можуть бути використані на:
- проведення робіт з капітального ремонту житлових будинків, ремонт покрівель, стінових огороджень, конструктивних елементів та під’їздів житлових будинків, а також елементів благоустрою, заміна інженерних комунікацій, придбання матеріалів для ремонту житлового фонду;
- надання матеріальної допомоги виборцям;
- улаштування дитячих та спортивних майданчиків;
- благоустрій парків, скверів, ремонт доріг, тротуарів, обрізка дерев, озеленення, освітлення вулиць та під’їздів;
- проведення в бюджетних установах міста поточних та капітальних ремонтів приміщень та покрівель, придбання меблів, матеріалів для ремонту, придбання інвентарю, покращення матеріально-технічної бази.
Завдання та заходи на кожен рік формуються на підставі звернень мешканців міста та бюджетних установ до депутатів міської ради.
Визначено порядок використання коштів депутатського фонду.
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Про це повідомили у прес-службі міськради.
Депутатський фонд – це гроші міського бюджету, які спрямовуються на виконання звернень обранців громади та доручень виборців для розв`язання життєво важливих проблем міста.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми – 3,24 мільйона гривень, тобто 1,08 мільйона щороку (із розрахунку 30 тисяч гривень на кожного депутата).
Кошти депутатського фонду можуть бути використані на:
- проведення робіт з капітального ремонту житлових будинків, ремонт покрівель, стінових огороджень, конструктивних елементів та під’їздів житлових будинків, а також елементів благоустрою, заміна інженерних комунікацій, придбання матеріалів для ремонту житлового фонду;
- надання матеріальної допомоги виборцям;
- улаштування дитячих та спортивних майданчиків;
- благоустрій парків, скверів, ремонт доріг, тротуарів, обрізка дерев, озеленення, освітлення вулиць та під’їздів;
- проведення в бюджетних установах міста поточних та капітальних ремонтів приміщень та покрівель, придбання меблів, матеріалів для ремонту, придбання інвентарю, покращення матеріально-технічної бази.
Завдання та заходи на кожен рік формуються на підставі звернень мешканців міста та бюджетних установ до депутатів міської ради.
Визначено порядок використання коштів депутатського фонду.
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