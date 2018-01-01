У Ковелі затвердили депутатський фонд: 30 тисяч на обранця громади

Ковельська міськрада затвердила Програму формування та використання коштів депутатського фонду на 2019-2021 роки.Про це повідомили у прес-службі міськради.Депутатський фонд – це гроші міського бюджету, які спрямовуються на виконання звернень обранців громади та доручень виборців для розв`язання життєво важливих проблем міста.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми – 3,24 мільйона гривень, тобто 1,08 мільйона щороку (із розрахунку 30 тисяч гривень на кожного депутата).Кошти депутатського фонду можуть бути використані на:Завдання та заходи на кожен рік формуються на підставі звернень мешканців міста та бюджетних установ до депутатів міської ради.Визначено порядок використання коштів депутатського фонду.