Знайшовся чоловік, якого розшукували у Луцьку
Сьогодні, 09:03
У Луцьку розшукали чоловіка, який має проблеми з пам'яттю.
Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» написала Галина Юзва.
Нагадаємо, ввечері 30 жовтня загубився чоловік. Він мав сісти у маршрутку поблизу обласної лікарні, але, оскільки має проблеми з пам'яттю, заблукав.
Через деякий час повідомили, що чоловіка знайшли.
«Чоловіка знайдено поліцією! Все добре», – йдеться у дописі лучанки.
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Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» написала Галина Юзва.
Нагадаємо, ввечері 30 жовтня загубився чоловік. Він мав сісти у маршрутку поблизу обласної лікарні, але, оскільки має проблеми з пам'яттю, заблукав.
Через деякий час повідомили, що чоловіка знайшли.
«Чоловіка знайдено поліцією! Все добре», – йдеться у дописі лучанки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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