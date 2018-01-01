Знайшовся чоловік, якого розшукували у Луцьку





Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» написала Галина Юзва.



Нагадаємо, ввечері 30 жовтня загубився чоловік. Він мав сісти у маршрутку поблизу обласної лікарні, але, оскільки має проблеми з пам'яттю, заблукав.



Через деякий час повідомили, що чоловіка знайшли.



«Чоловіка знайдено поліцією! Все добре», – йдеться у дописі лучанки.

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