У Луцьку горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 10:37
У Луцьку на вулиці Конякіна горіла автівка.
Пожежа трапилася 31 жовтня, – пишуть Волинські Новини.
У прес-службі волинських рятувальників тим часом прокоментували, що повідомлення про загорання надійшло о 07:31.
«Автомобіль Skoda Octavia загорівся на вулиці Конякіна, поблизу заправки. О 07:35 на місце інциденту прибули рятувальники. О 07:42 пожежу ліквідували», - повідомили у ДСНС Волині.
Зі слів рятувальників, повністю згоріла передня частина автівки - моторний відсік, два передніх колеса, бампер, капот, дзеркало. Ймовірна причина, кажуть рятувальники, коротке замикання.
У пожежі, на щастя, ніхто не постраждав. Людей на момент загорання у салоні авто не було.
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Пожежа трапилася 31 жовтня, – пишуть Волинські Новини.
У прес-службі волинських рятувальників тим часом прокоментували, що повідомлення про загорання надійшло о 07:31.
«Автомобіль Skoda Octavia загорівся на вулиці Конякіна, поблизу заправки. О 07:35 на місце інциденту прибули рятувальники. О 07:42 пожежу ліквідували», - повідомили у ДСНС Волині.
Зі слів рятувальників, повністю згоріла передня частина автівки - моторний відсік, два передніх колеса, бампер, капот, дзеркало. Ймовірна причина, кажуть рятувальники, коротке замикання.
У пожежі, на щастя, ніхто не постраждав. Людей на момент загорання у салоні авто не було.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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