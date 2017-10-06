У Луцьку горів автомобіль. ФОТО





Пожежа трапилася 31 жовтня, – пишуть



У прес-службі волинських рятувальників тим часом прокоментували, що повідомлення про загорання надійшло о 07:31.



«Автомобіль Skoda Octavia загорівся на вулиці Конякіна, поблизу заправки. О 07:35 на місце інциденту прибули рятувальники. О 07:42 пожежу ліквідували», - повідомили у ДСНС Волині.



Зі слів рятувальників, повністю згоріла передня частина автівки - моторний відсік, два передніх колеса, бампер, капот, дзеркало. Ймовірна причина, кажуть рятувальники, коротке замикання.



У пожежі, на щастя, ніхто не постраждав. Людей на момент загорання у салоні авто не було.



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